Κυρίτσης: Ο Φίλης έχει δίκιο για το ΦΠΑ, αλλά έπρεπε να προσέξει πώς θα το πει (Video)

Για τις… πενταροδεκάρες που είχε αναφέρει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης με αφορμή τους συντελεστές του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, μίλησε σε πρωινή εκπομπή του Μega ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κυρίτσης.

«Ο Φίλης έχει δίκιο, αλλά επειδή είναι έμπειρος δημοσιογράφος, ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πριν από 6 μήνες, έπρεπε να ξέρει ότι μερικές φράσεις πρέπει να τις λες πιο κάπως, αλλά από κάθε άποψη έχει δίκιο» δήλωσε ο Γ. Κυρίτσης και πρόσθεσε:

«Είπα θα ήμουν πολύ πιο προσεκτικός με τις διατυπώσεις για ποιον λόγο, για τον απλούστατο λόγο ότι ένα ποσοστό των ανθρώπων που αναγκάζονται να καταβάλλουν αυτά τα χρήματα, είτε είναι 20, είτε είναι 40, είτε είναι μέχρι 80 ευρώ νομίζω τον μήνα, είναι κόσμος από τον οποίο θα λείψουν από τον οικογενειακό προγραμματισμό. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Από εκει και πέρα υπάρχει η εικόνα και δεν νομίζω ότι είναι λανθασμένη, ότι ο περισσότερος κόσμος που κάνει αυτή την επιλογή μπορεί, οριακά έστω, να την επωμιστεί. Μακάρι το πρόβλημά μας να ήταν αυτό».



VIDEO-ΚΥΡΙΤΣΗΣ από realmedialive