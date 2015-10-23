Τεράστια τρύπα «καταπίνει» αυτοκίνητο στη Σικελία (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άναυδοι έμειναν οι περαστικοί σε δρόμο στην πόλη Βαλβέρδε της Σικελίας, όταν κυριολεκτικά άνοιξε η γη μπροστά στα μάτια τους και κατάπιε ένα αυτοκίνητο.
Ο Οδηγός για καλή του τύχη είχε βγει από το όχημα λίγες στιγμές πριν.
Η καθίζηση οφείλεται πιθανότατα στις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Σικελία τις προηγούμενες μέρες.
Τελικά το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από την πυροσβεστική με τη βοήθεια ενός γερανού.
