23.10.2015 16:38

Τεράστια τρύπα «καταπίνει» αυτοκίνητο στη Σικελία (Video)

Άναυδοι έμειναν οι περαστικοί σε δρόμο στην πόλη Βαλβέρδε της Σικελίας, όταν κυριολεκτικά άνοιξε η γη μπροστά στα μάτια τους και κατάπιε ένα αυτοκίνητο.

 

Ο Οδηγός για καλή του τύχη είχε βγει από το όχημα λίγες στιγμές πριν.

Η καθίζηση οφείλεται πιθανότατα στις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Σικελία τις προηγούμενες μέρες.

Τελικά το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από την πυροσβεστική με τη βοήθεια ενός γερανού.

 

 

