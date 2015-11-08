8χρονη «Σαμουράι» δείχνει τις εντυπωσιακές ικανότητές της με την κατάνα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τις εντυπωσιακές ικανότητές της με την κατάνα έδειξε η 8χρονη Jesse-Jane McParland από την Ιρλανδία, κατά την διάρκεια μιας επίδειξης πολεμικών τεχνών, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
Τις εντυπωσιακές ικανότητές της με την κατάνα έδειξε η 8χρονη Jesse-Jane McParland από την Ιρλανδία, κατά την διάρκεια μιας επίδειξης πολεμικών τεχνών, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.