Νεκροί οκτώ από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι – Οι επτά ήταν καμικάζι αυτοκτονίας

Οκτώ τρομοκράτες σκοτώθηκαν χθες το βράδυ στις επιθέσεις στο Παρίσι, οι επτά εκ των οποίων πυροδότησαν γιλέκα με εκρηκτικά που είχαν φορέσει, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Τέσσερις από τους δράστες σκοτώθηκαν στον χώρο συναυλιών Μπατακλάν, εκ των οποίων οι τρεις πυροδότησαν γιλέκα με εκρηκτικά και ο τέταρτος έπεσε νεκρός από πυρά ανδρών των Ειδικών Δυνάμεων που επενέβησαν. Τρεις βομβιστές-καμικάζι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Σταντ ντε Φρανς και άλλος ένας στην λεωφόρο Βολτέρου, κοντά στο Μπατακλάν, στο ανατολικό τμήμα του Παρισιού, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού Μισέλ Καντό είχε επίσης δηλώσει στον Τύπο ότι οι τρεις από τους δράστες είχαν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί.

Η αστυνομική επιχείρηση «ήταν εξαιρετικά δύσκολη: οι τρομοκράτες είχαν κλειστεί στον όροφο και πυροδότησαν τα γιλέκα με τα εκρηκτικά που φορούσαν», ανέφερε ο Καντό.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα, ένας τέταρτος επλήγη από πυρά των Ειδικών Δυνάμεων της αστυνομίας.

Πηγές στην γαλλική αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν νωρίτερα ότι οι δράστες φώναζαν συνθήματα όπως «Αλλάχου Άκμπαρ» όταν άνοιξαν πυρ με αυτόματα εναντίον του πλήθους, ενώ έκαναν σαφές ότι η επίθεσή τους γίνεται σε αντίποινα για τη γαλλική συμμετοχή στις επιχειρήσεις στη Συρία.

Δεν έχει υπάρξει επαληθεύσιμη ανάληψη της ευθύνης για τις επιθέσεις μέχρι στιγμής· ωστόσο υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) άφησαν να εννοηθεί σε αναρτήσεις τους στο Twitter ότι αυτό τις εξαπέλυσε. «Το χαλιφάτο χτύπησε τον οίκο του σταυρού», αναφέρει ένα από τα μηνύματα που αναρτήθηκαν.

«Υπάρχουν πιθανόν συνεργοί των δραστών που παραμένουν ασύλληπτοι»

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις στο Παρίσι θα επιτρέψει να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν ακόμη «συνεργοί» των τρομοκρατών οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι, δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Παρισιού Φρανσουά Μολέν.

Η γαλλική δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα για «δολοφονίες που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση» και «σύσταση και συμμορία», διευκρίνισε ο εισαγγελέας, o οποίος έχει τεθεί επικεφαλής της έρευνας.