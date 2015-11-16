ΟΗΕ: Το φετινό Ελ Νίνιο είναι το σφοδρότερο των τελευταίων 15 και πλέον ετών

Το μετεωρολογικό φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι ένα εκ των πλέον σφοδρών που έχουν καταγραφεί από το 1950 και αναμένεται να ενισχυθεί επιπλέον έως τα τέλη του 2015, προκαλώντας ξηρασία και εκτεταμένες πλημμύρες, προειδοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Οι εκτεταμένες ξηρασίες και οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν σήμερα τις τροπικές και υποτροπικές ζώνες φέρουν την υπογραφή του φαινομένου Ελ Νίνιο, του σφοδρότερου που έχουμε καταγράψει τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια» εξήγησε ο Μισέλ Ζαρόντ, ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, ενός οργανισμού του ΟΗΕ.

Το Ελ Νίνιο, η υπερθέρμανση των τροπικών περιοχών του Ειρηνικού, η οποία οδηγεί παραδοσιακά σε άνοδο της θερμοκρασίας της Γης και αποτελεί έναν καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την πρόκληση ακραίων καιρικών φαινομένων, αναμένεται να ενισχυθεί έως τα τέλη του έτους σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε ο διεθνής οργανισμός.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας επισημαίνει ότι η μέση ανώτατη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του τριμήνου στην επιφάνεια των θαλασσών στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού θα ξεπεράσει τη φυσιολογική θερμοκρασία κατά δύο βαθμούς Κελσίου, γεγονός που κατατάσσει το τρέχον Ελ Νίνιο στις τάξεις των πλέον έντονων επεισοδίων που έχουν παρατηρηθεί από το 1950.

Παρόμοια αύξηση της θερμοκρασίας του Ειρηνικού Ωκεανού δεν έχει καταγραφθεί παρά 3 φορές κατά τη διάρκεια των 65 τελευταίων ετών: το 1972- 1973, το 1982- 1983, το 1997- 1998.

Στη νοτιοανατολική Ασία, το Ελ Νίνιο προκαλεί κυρίως ξηρασία. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο έχει ευνοήσει τους τελευταίους μήνες το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών στην Ινδονησία, που είναι από τις πιο καταστροφικές στην ιστορία της περιοχής.

Το Ελ Νίνιο επιτείνει επίσης το σχηματισμό καταιγίδων στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας έδωσε στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο την παραμονή μιας διεθνούς διάσκεψης με θέμα το Ελ Νίνιο στη Νέα Υόρκη.

«Το φυσικό φαινόμενο Ελ Νίνιο και η κλιματική αλλαγή που είναι απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τρόπο πραγματικά πρωτοφανή» υπογράμμισε ο Μισέλ Ζαρόντ.