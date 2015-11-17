Ενώ δίνει μάχη με τον HIV, ο Τσάρλι Σιν συνεχίζει τα ναρκωτικά και τα πάρτι οργίων με γυναίκες και άντρες (Photos)

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Η είδηση ότι τελικά είναι ο Τσάρλι Σιν ο σταρ που έχει HIV είχε πριν λίγες μέρες σοκάρει το Χόλιγουντ, τους φαν του και την κοινή γνώμη.

Η είδηση ότι τελικά είναι ο Τσάρλι Σιν ο σταρ που έχει HIV είχε πριν λίγες μέρες σοκάρει το Χόλιγουντ, τους φαν του και την κοινή γνώμη. Τώρα μια σειρά από δημοσιεύματα στον ξένο Τύπου που δίνουν λεπτομέρειες για την άστατη ζωή του, προκαλούν εντύπωση.

Παρόλο που ο διάσημος ηθοποιός έχει διαγνωστεί με τον ιό εδώ και χρόνια, κατηγορείται ότι το έκρυψε και έθεσε σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους, ενώ η πρώην γυναίκα του, Μπρουκ Μιούλερ-με την οποία έχει δύο παιδιά- υποστηρίζει ότι την μόλυνε επίτηδες.

Ενώ ο πρωταγωνιστής του «Two and a half men» γνώριζε ότι είχε προσβληθεί από HIV δεν σταμάτησε ποτέ τις κραιπάλες. Πλέον έχει κλειστεί στο σπίτι του και πληρώνει 30.000 δολάρια σε πορνοστάρ, τόσο γυναίκες, όσο και άντρες, για να συμμετέχουν σε όργια. Για να κρατήσει κεκλεισμένων των θυρών τα όσα συμβαίνουν στην έπαυλη του έχει εγκαταστήσει ένα κέντρο διοίκησης στο γκαράζ του σπιτιού του, όπου κάμερες καταγράφουν όποιον μπαίνει και παρακολουθούν τις κινήσεις τους στο σπίτι. Οι πορνοστάρ υπογράφουν σύμφωνο εχεμύθειας, ενώ αφήνουν τα κινητά τους πριν περάσουν μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές, σύμφωνα με όσα γράφουν ξένα δημοσιεύματα, ζητούσε να παρακολουθούν όλοι μαζί ξανά και ξανά τις ταινίες του.

Είχε ένα συρτάρι γεμάτο χρήματα και μοίραζε.

Στο σπίτι υπήρχαν ναρκωτικά κάθε είδους. Ο Τσάρλι Σιν κάνει συνεχώς κρακ και η κατάσταση του φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τελείως. Προσπαθούσε επί χρόνια να κρατήσει μυστικό το γεγονός ότι είχε τον ιό. «Ο Τσάρλι πίστευε ότι ήταν άφθαρτος και δεν έπαιρνε προφυλάξεις, παρόλο που επιδίδονταν σε σεξουαλικές πράξεις «υψηλού κινδύνου»», ανέφερε άτομο του περιβάλλοντος του στον «National Enquirer».

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε σήμερα στην εκπομπή «Today» ότι δίνει μάχη με τον HIV.

Σπάνια βγαίνει από την έπαυλη του, ενώ πολλές φορές δεν σηκώνεται από το κρεβάτι του