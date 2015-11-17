Ο Τσάρλι Σιν παραδέχεται ότι είναι φορέας του ιού HIV και αποκαλύπτει ότι τον εκβίαζαν για να κρατήσουν το μυστικό του (Video)

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Σήμερα το πρωί, Τρίτη, ο Τσάρλι Σιν στην εκπομπή «Today» παραδέχθηκε ότι είναι φορέας του ιού HIV που προκαλεί το AIDS και το γνωρίζει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σήμερα το πρωί ο Τσάρλι Σιν στην εκπομπή «Today» παραδέχθηκε ότι είναι φορέας του ιού HIV που προκαλεί το AIDS. «Βρίσκομαι εδώ για να παραδεχθώ ότι είμαι θετικός στον ιό HIV. Είναι τρία γράμματα που είναι δύσκολο να τα χωνέψει κανείς», είπε ο ηθοποιός, ο οποίος φαίνεται καταβεβλημένος.

Τις τελευταίες μέρες, άλλωστε, από τότε που αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι φορέας του ιού, πολλά δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο τον κατηγορούν ότι το γνώριζε χρόνια και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ανθρώπων, με τους οποίους είχε σεξουαλικές επαφές. Ενώ η πρώην σύζυγος του, Μπρουκ Μιούλερ, με την οποία έχει δύο παιδιά, υποστηρίζει ότι την μόλυνε επίτηδες.

«Πρέπει να βάλω ένα τέλος σε αυτή την «επιδρομή», σε αυτό το μπαράζ επιθέσεων και υπό-αλήθειας και στις πολύ επιβλαβείς και ασταθείς ιστορίες που απειλούν την υγεία τόσων ανθρώπων, και δεν είναι αληθεύουν», συνέχισε ο πρωταγωνιστής του «Two and a half men».

Ο Σιν εξήγησε ότι γνωρίζει ότι είναι φορέας του ιού HIV τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Φοβερές και συνεχόμενες ημικρανίες τον έστειλαν τότε για εξετάσεις.

Το φοβερό είναι ότι, όπως λέει στην εκπομπή του Ματ Λάουερ, όταν το έμαθε, το είπε σε ανθρώπους που θεωρούσε ότι ήταν εμπιστοσύνης. Όχι μόνο δεν κράτησαν το μυστικό του, αλλά τον εκβίαζαν και του πήραν πολλά εκατομμύρια. Ανέφερε μάλιστα την περίπτωση μιας πόρνης, η οποία μπήκε στο μπάνιο του, τράβηξε φωτογραφίες την φαρμακευτική αγωγή, και στη συνέχεια τον απειλούσε ότι θα τις δημοσιοποιήσει εάν δεν της δώσει λεφτά.