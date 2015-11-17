search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:01
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2015 13:45

Ο Τσάρλι Σιν παραδέχεται ότι είναι φορέας του ιού HIV και αποκαλύπτει ότι τον εκβίαζαν για να κρατήσουν το μυστικό του (Video)

17.11.2015 13:45
10 εκατ.δολ. ζητά ο Τσάρλι Σιν για την αυτοβιογραφία του (Photos) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σήμερα το πρωί, Τρίτη, ο Τσάρλι Σιν στην εκπομπή «Today» παραδέχθηκε ότι είναι φορέας του ιού HIV που προκαλεί το AIDS και το γνωρίζει εδώ και τέσσερα χρόνια.

 

Σήμερα το πρωί ο Τσάρλι Σιν στην εκπομπή «Today» παραδέχθηκε ότι είναι φορέας του ιού HIV που προκαλεί το AIDS. «Βρίσκομαι εδώ για να παραδεχθώ ότι είμαι θετικός στον ιό HIV. Είναι τρία γράμματα που είναι δύσκολο να τα χωνέψει κανείς», είπε ο ηθοποιός, ο οποίος φαίνεται καταβεβλημένος.

Τις τελευταίες μέρες, άλλωστε, από τότε που αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι φορέας του ιού, πολλά δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο τον κατηγορούν ότι το γνώριζε χρόνια και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ανθρώπων, με τους οποίους είχε σεξουαλικές επαφές. Ενώ η πρώην σύζυγος του, Μπρουκ Μιούλερ, με την οποία έχει δύο παιδιά, υποστηρίζει ότι την μόλυνε επίτηδες.

«Πρέπει να βάλω ένα τέλος σε αυτή την «επιδρομή», σε αυτό το μπαράζ επιθέσεων και υπό-αλήθειας και στις πολύ επιβλαβείς και ασταθείς ιστορίες που απειλούν την υγεία τόσων ανθρώπων, και δεν είναι αληθεύουν», συνέχισε ο πρωταγωνιστής του «Two and a half men».

Ο Σιν εξήγησε ότι γνωρίζει ότι είναι φορέας του ιού HIV τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Φοβερές και συνεχόμενες ημικρανίες τον έστειλαν τότε για εξετάσεις.

Το φοβερό είναι ότι, όπως λέει στην εκπομπή του Ματ Λάουερ, όταν το έμαθε, το είπε σε ανθρώπους που θεωρούσε ότι ήταν εμπιστοσύνης. Όχι μόνο δεν κράτησαν το μυστικό του, αλλά τον εκβίαζαν και του πήραν πολλά εκατομμύρια. Ανέφερε μάλιστα την περίπτωση μιας πόρνης, η οποία μπήκε στο μπάνιο του, τράβηξε φωτογραφίες την φαρμακευτική αγωγή, και στη συνέχεια τον απειλούσε ότι θα τις δημοσιοποιήσει εάν δεν της δώσει λεφτά. 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Michael-Dell-1
ΚΟΣΜΟΣ

Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη

leoforeio-thessaloniki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Αναφορές για τραυματίες (Video)

pilotoi-tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:01
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Michael-Dell-1
ΚΟΣΜΟΣ

Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη

1 / 3