Συμβολική κατάληψη στο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής από την Αναρχική Ομάδα Ρουβίκωνας

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Συμβολική κατάληψη στην είσοδο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής πραγματοποίησε νωρίς το μεσημέρι η αναρχική ομάδα Ρουβίκωνας.
Συμβολική κατάληψη στην είσοδο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής πραγματοποίησε νωρίς το μεσημέρι η αναρχική ομάδα Ρουβίκωνας.
Οι διαμαρτυρόμενοι ξεδίπλωσαν πανό στην είσοδο του υπουργείου (στεγάζεται στο κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών) με συνθήματα υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων. Η συμβολική κατάληψη διήρκεσε περίπου 15 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησαν χωρίς εντάσεις.
Σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο indymedia αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η κατάληψη έγινε «ως ένδειξη αλληλεγγύης στα ταξικά μας αδέρφια, πρόσφυγες και μετανάστες» και καλούν σε συγκέντρωση κατά της Ευρώπης-φρούριο το ερχόμενο Σάββατο στην πλατεία Βικτωρίας.
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