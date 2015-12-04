search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:31
04.12.2015 11:32

Ο Ολάντ στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ θα επισκεφθεί σήμερα το στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκεται πάνω στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ ανοικτά της Συρίας.

   

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ θα επισκεφθεί σήμερα το στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκεται πάνω στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ ανοικτά της Συρίας, ανέφερεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

“Θα συναντήσει εκεί τους στρατιωτικούς που εμπλέκονται στην εντατικοποίηση της μάχης εναντίον του Νταές (αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) στη Συρία και στο Ιράκ”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο γάλλος πρόεδρος, που αναμένεται να φθάσει στο Σαρλ ντε Γκολ γύρω στις 12:30 ώρα Γκρίνουιτς, μεταβαίνει έτσι για πρώτη φορά στο θέατρο των γαλλικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ΙΚ.

Ο Ολάντ θα συναντηθεί κυρίως με πιλότους των μαχητικών και τεχνικούς που εργάζονται στο αεροπλανοφόρο. Αναμένεται ακόμη να εκφωνήσει μια ομιλία το απόγευμα στο αεροπλανοφόρο στο οποίο υπηρετούν περίπου 2.000 άνθρωποι. Θα παρακολουθήσει επίσης, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, τη νυκτερινή απονήωση αεροπλάνων Rafale και σούπερ-Etendard καθώς αναχωρούν για αποστολή.

Το αεροπλανοφόρο, πάνω στο οποίο βρίσκονται 38 μαχητικά, αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο ελάχιστες ημέρες αφότου το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Παρίσι που στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους στις 13 Νοεμβρίου.

 

 

 

 

