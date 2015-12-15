Αλλαγές για το Σύμφωνο Συμβίωσης από τον υπουργό Δικαιοσύνης – Δεν περιλαμβάνεται η τεκνοθεσία

«Το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης δεν αφορά την τεκνοθέσια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτεία εκφράστηκε και την αποδοκιμάζει. Είναι ένα θέμα που εξετάζουμε, όπως και αυτό που αφορά την ταυτότητα του φύλλου, και τάχιστα θα έρθουν στη Βουλή όταν εξεταστούν».Αυτό δήλωσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, κλείνοντας τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου για το Σύμφωνο Συμβίωσης, στην οποία σήμερα είχαν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους, συνδικαλιστικοί φορείς.

Παράλληλα, ο Νίκος Παρασκευόπουλος, αποδεχόμενος ενστάσεις και διαφωνίες βουλευτών της αντιπολίτευσης για το θέμα της χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας σε κρατούμενους, διαβεβαίωσε ότι θα καταθέσει νέα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, θα χορηγείται μετά από κρίση και του εισαγγελέα και του δικαστή. Θετικός εμφανίστηκε και ως προς την περαιτέρω αποσαφήνιση της διάταξης που αφορά την ατιμωρησία πράξεων παρακώλυσης της κυκλοφορίας, εφ’ όσον γίνεται για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος.

Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος, ως προς την κατάργηση του δικαιώματος του προέδρου του Αρείου Πάγου για άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε δικαστικούς και εισαγγελείς, τονίζοντας ότι δεν βλέπει να υπάρχει κανένα κώλυμα και αποκρούοντας έτσι τις έντονες διαφωνίες που εκφράστηκαν για την συγκεκριμένη διάταξη τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από αρμόδιους φορείς.

Το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης είχε πάντως την γενική παραδοχή από όλους τους φορείς, ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση και είναι ένα θετικό βήμα, όπως είπαν, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις ή διαφωνίες που εκφράστηκαν, για ορισμένες επίμαχες διατάξεις.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι ομόφυλων ζευγαριών, έδωσαν έμφαση στο δικαίωμα της τεκνοθεσίας και της υιοθεσίας, καλώντας την πολιτεία να κάνει το επόμενο βήμα και μέσα από ένα ανοικτό δημόσιο διάλογο να προχωρήσει στην υιοθέτηση των αιτημάτων τους, ώστε στην πράξη, όπως τόνισαν, να ισχύσει η ισονομία.

Ορθή χαρακτήρισε την νομοθετική υιοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης, ο πρόεδρος της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής, τονίζοντας ότι συνιστά διεθνή υποχρέωση της χώρας, ενώ έκανε λόγο για διατάξεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση επικαλούμενος ανάμεσα στα άλλα, την κατ’ οίκον έκτιση ποινής για «μωρομάνες». Έντονο πάντως προβληματισμό, εξέφρασε για το άρθρο που αφορά την απαλλαγή κατηγορουμένων για το αδίκημα παρακώλυσης συγκοινωνιών εφ’ όσον προασπίζονται μείζων κοινωνικό συμφέρον.

Ο βοηθός συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού Γιώργος Μόσχος, εξέφρασε την ικανοποίηση της Αρχής για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης, τονίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη να υιοθετηθεί η πρόταση της Αρχής για την γονική μέριμνα και την επιμέλεια των παιδιών, ώστε να αναγνωριστούν στα ομόφυλα ζευγάρια ότι ισχύει και για τα ετερόφυλα.

«Η Ιερά Σύνοδος έχει πάγιες αποφάσεις γύρω από τον θεσμό της οικογένειας. Η εκκλησία έχει τη δική της άποψη την οποία έχει διατυπώσει. Δεν έρχεται να αντιτάξει την αντίρρηση της στο Σύμφωνο Συμβίωσης, αλλά να εκφράσει την άποψη της για το πώς αντιμετωπίζει το γάμο. Τον αντιμετωπίζει ως μέγα θεσμό για αυτό και δυσκολεύεται να τον αντιμετωπίσει σε επίπεδο Συμφώνου Συμβίωσης», επεσήμανε ο πρώτος γραμματέας της Ιεράς Συνόδου πατήρ Ιερώνυμος Νικολόπουλος. Και πρόσθεσε: «Η Εκκλησία έρχεται να πιστοποιήσει τις διαδικασίες για το θεσμό της οικογένειας και όχι να αρνηθεί το δικαίωμα του κράτους να ρυθμίσεις τις σχέσεις του. Η εκκλησία πιστεύει ότι πρέπει να προστατεύονται τα θέματα της οικογένειας. Εμμένουμε σε αυτό και δεν μπορούμε να ευχηθούμε τίποτα άλλο παρά να πρυτανεύσει η λογική».

Η εκπρόσωπος του Δικτύου Καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας Σταματία Σταυρινάκη, τόνισε ότι είναι πολύ θετικό βήμα τόσο η υιοθέτηση του Συμφώνου Συμβίωσης, όσο και η σύσταση του συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Όπως υποστήριξε, ο ρατσισμός θα βρίσκει λιγότερο χώρο πλέον, καθώς, όπως είπε, είναι πάρα πολλές οι ρατσιστικές επιθέσεις που δέχονται σήμερα τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, σημείωσε ότι συμφωνεί με τα άρθρα του νομοσχεδίου, εξέφρασε ωστόσο, επιφύλαξη στο αν υποκρύπτεται η δυνατότητα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια και τόνισε την ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ταύτιση του με τις απόψεις του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το άρθρο 28, που αναφέρεται στην παρακώλυση συγκοινωνιών, σημειώνοντας ότι «πρέπει να εξειδικευθεί η έννοια «μείζονος κοινωνικού συμφέροντος», για να μην έχουμε το φαινόμενο της μη εφαρμογής του». Την αντίθεση του εξέφρασε επίσης τόσο για το άρθρο 42 που αφορά την εξ αποστάσεων φοίτηση κρατουμένων όσο και το δικαίωμα του προέδρου του Αρείου Πάγου να συμμετέχει στο δικαστικό συμβούλιο.

Θετικός ως προς το πνεύμα του νόμου, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Γεώργιος Σταυρόπουλος, που έκανε όμως λόγο για απουσία αναγνώρισης της τεκνοθεσίας, και τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα διάλογος για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών. Προσωπικές επιφυλάξεις εξέφρασε για την απονομή πρόσθετης αρμοδιότητας στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι δεν φαίνεται να δικαιολογείται επαρκώς.

Ο εκπρόσωπος της Colour Youth Γιώργος Γεωργάς, χαρακτήρισε την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης ως αισιόδοξο μήνυμα που ανοίγει το δρόμο για την αναγνώριση της ισονομίας και πρόσθεσε ότι έχει μεγάλη σημασία, για τις ζωές νέων ανθρώπων. Όπως είπε, μέσα στο 2015, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 περιστατικά ομοφοβικής βίας και πρόσθεσε ότι δεν αρκεί η υπερψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά πρέπει ο πολιτικός κόσμος να κάνει το καθήκον του και να το υποστηρίξει στην κοινωνία. «Απαραίτητο και πιο σημαντικό, είναι να διασφαλιστεί η προστασία των τέκνων των ομόφυλων ζευγαριών, να γίνει αποδεκτή στο πολίτη. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για να αποφασίσουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά ή πίσω», υπογράμμισε.

Την στήριξη της στο νομοσχέδιο δήλωσε και η εκπρόσωπος των δικαιωμάτων των φυλακισμένων Ξένη Ιωάννα Δρόσου, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση δικαιωμάτων, ενώ χαρακτήρισε πολύ θετικές τις διατάξεις για τους κρατούμενους.

Επαρκείς χαρακτήρισε τις διατάξεις που αφορούν τα Μέσα Ενημέρωσης ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Σταμάτης Νικολόπουλος, τονίζοντας ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το μέλος της Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Χρήστος Ηλιάδης, μίλησε για σημαντικό βήμα που διορθώνει παραλείψεις του προηγούμενου νόμου, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η Ελλάδα οφείλει ρητά να δώσει το δικαίωμα να παντρεύονται τα ομόφυλα ζευγάρια αλλά και να μπορούν να υιοθετούν.

Το μέλος της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου Παναγιώτης Νικολόπουλος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι, πρέπει να υπάρξουν αποσαφηνίσεις για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ότι εισάγεται ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών Μαρίνα Γαλανού, έκανε λόγο για ελλείψεις του νομοσχεδίου, κυρίως ως προς την κάλυψη της γονικής μέριμνας ή την επιμέλεια των παιδιών.

Η εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» Στέλλα Μπελιά που όπως είπε, με τη σύντροφο της έχουν πέντε παιδιά, έδωσε έμφαση στο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών για τεκνοθεσία, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι μια θετική εξέλιξη, καθώς κατοχυρώνει όπως είπε, βασικά δικαιώματα και αιτήματα της ΛΟΑΤ κοινότητας.

«Η απόφαση να γίνει κάποιος γονιός αφορά μόνο τον ίδιο. Δεν μπορεί κανείς να στερήσει το δικαίωμα από τα ομόφυλα ζευγάρια, στις σχέσεις αγάπης, κατανόησης, της επίγνωσης του καθήκοντος, ότι δηλαδή αναγνωρίζεται στα ετερόφυλα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν έγινε κάτι σήμερα με τις οικογένειες μας. Ελπίζουμε να γίνει. Γιατί αύριο αν εγώ πεθάνω, τα παιδιά μου θα πάνε είτε σε ένα μακρινό συγγενή, είτε σε ένα ίδρυμα. Δεν θα πάνε στη σύντροφο μου που μαζί τα μεγαλώσαμε. Με βάσει την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, προτείνουμε τροπολογία με την οποία θα αναγνωρίσετε το δικαίωμα των παιδιών μας να έχουν και τους δυο γονείς τους και να μεγαλώνουν μαζί τους».

Και η Στέλλα Μπελιά κατέληξε: «Κάθε ετερόφυλος μπορεί να κάνει παιδιά για πλάκα. Όλοι εμείς που αποφασίσαμε να γίνουμε γονείς, δεν μας έτυχε. Ένα ετερόφυλο ζευγάρι έχει την επιλογή, είτε να κάνει λευκό γάμο για να υιοθετήσει, ή να κάνει ότι έκανα εγώ. Πήγα με τη σύντροφο μου και ένα δότη και με τη βοήθεια της επιστήμης έγινα μητέρα. Αν το θεωρείτε κατάπτυστο, ήταν η δική μου επιλογή να ζήσω ως φυσιολογικός άνθρωπος, διότι διαφορετικά θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος».

Θετικός εμφανίστηκε και ο εκπρόσωπος της ΟΛΚΕ Αθανάσιος Βλαχογιάννης, υποστηρίζοντας ότι, «το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι ένα μεγάλο βήμα για την ελληνική κοινωνία, καθώς πρώτη φορά η πολιτεία παραχωρεί κληρονομικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και παραδέχεται οικογενειακούς δεσμούς». «Επιτελείται η πρώτη φάση για την οριστική άρση των αδικιών ώστε να ισχύσουν όλα τα δικαιώματα που ισχύουν και στα ετερόφυλα ζευγάρια και για τα ομόφυλα», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι συνεχίζεται η διάκριση, όπως είπε, και «η πολιτεία ξεχνά ότι γκέι μεγαλώνουν παιδιά, αγνοεί τις μονογονιακές οικογένειες και θέτει σε κίνδυνο και αβεβαιότητα το μέλλον τους».