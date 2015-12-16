search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 02:09
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2015 07:04

Θερμοκρασίες ρεκόρ το 2015 στην Αρκτική – Με πρωτοφανείς ρυθμούς λιώνουν οι πάγοι

16.12.2015 07:04
Πρωτοφανές: Ένα γεωμετρικό παγόβουνο σαν γιγάντιο παγάκι φωτογράφησε η NASA - Media

Τρεις βαθμούς πάνω από το κανονικό ήταν η μέση θερμοκρασία στην Αρκτική το 2015, με αποτέλεσμα ο πάγος στον βόρειο πόλο να είναι πιο λεπτός από ποτέ.

Τρεις βαθμούς πάνω από το κανονικό ήταν η μέση θερμοκρασία στην Αρκτική το 2015, με αποτέλεσμα ο πάγος στον βόρειο πόλο να είναι πιο λεπτός από ποτέ.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται στοιχεία Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), η μέση θερμοκρασία του αέρα ήταν 1,3 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μέσο όρο, ενώ σε πολλές περιοχές της Αρκτικής η θερμοκρασία ήταν έως και 3 βαθμούς υψηλότερη απ’ ότι προηγούμενες χρονιές.

Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης της Αρκτικής οι πάγοι γίνονται πιο λεπτοί ενώ λιώνουν ολοένα και πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τη ΝΟΑΑ το 70% του πάγου στον βόρειο πόλο έχει ηλικία ενός έτους, ενώ μόνο το 3% έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 4 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα του νέου, πιο λεπτού πάγου έχει διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980.

Το λιώσιμο των σημαίνει σήμα κινδύνου τόσο για τους κατοίκους και τα οικοσυστήματα της Αρκτικής όσο και για τον υπόλοιπο πλανήτη. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

TRUMP_PUTIN
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν 6 με 7 ώρες (Photos/Videos)

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στα Κύθηρα – Πού είναι το επίκεντρο

purosbestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λέσβο

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και το Σάββατο – Ποιες περιοχές καλούνται να είναι σε επιφυλακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 00:27
POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

TRUMP_PUTIN
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν 6 με 7 ώρες (Photos/Videos)

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στα Κύθηρα – Πού είναι το επίκεντρο

1 / 3