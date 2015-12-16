Θερμοκρασίες ρεκόρ το 2015 στην Αρκτική – Με πρωτοφανείς ρυθμούς λιώνουν οι πάγοι

Τρεις βαθμούς πάνω από το κανονικό ήταν η μέση θερμοκρασία στην Αρκτική το 2015, με αποτέλεσμα ο πάγος στον βόρειο πόλο να είναι πιο λεπτός από ποτέ.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται στοιχεία Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), η μέση θερμοκρασία του αέρα ήταν 1,3 βαθμοί Κελσίου πάνω από το μέσο όρο, ενώ σε πολλές περιοχές της Αρκτικής η θερμοκρασία ήταν έως και 3 βαθμούς υψηλότερη απ’ ότι προηγούμενες χρονιές.

Ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης της Αρκτικής οι πάγοι γίνονται πιο λεπτοί ενώ λιώνουν ολοένα και πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τη ΝΟΑΑ το 70% του πάγου στον βόρειο πόλο έχει ηλικία ενός έτους, ενώ μόνο το 3% έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 4 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα του νέου, πιο λεπτού πάγου έχει διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980.

Το λιώσιμο των σημαίνει σήμα κινδύνου τόσο για τους κατοίκους και τα οικοσυστήματα της Αρκτικής όσο και για τον υπόλοιπο πλανήτη.