Βιαστής δεκατετράχρονης έλαβε χάρη και διορίστηκε πρεσβευτής υπέρ της φυλετικής ισότητας στη Ζάμπια

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Έντονη κριτική ασκούν στη Ζάμπια τα Ηνωμένα Έθνη καθώς ο πρόεδρος Έντγκαρ Λόνγκου έδωσε χάρη σε έναν καταδικασμένο βιαστή και μετά τον διόρισε πρεσβευτή κατά της φυλετικής ανισότητας.

Έντονη κριτική ασκούν στη Ζάμπια τα Ηνωμένα Έθνη καθώς ο πρόεδρος Έντγκαρ Λόνγκου έδωσε χάρη σε έναν καταδικασμένο βιαστή και μετά τον διόρισε πρεσβευτή κατά της φυλετικής ανισότητας.

Ο «στρατηγός Κανένε», κατά κόσμον Κλίφορντ Ντίμπα, είχε καταδικαστεί το 2014 σε 18 χρόνια φυλάκισης για το βιασμό μιας δεκατετράχρονης κοπέλας αλλά έλαβε χάρη από τον πρόεδρο της χώρας μετά που εξέτισε ένα χρόνο από την ποινή του.

Έχει κατηγορηθεί για δυο διαφορετικές περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών μετά την αποφυλάκιση του.

«Τόσο η απελευθέρωση του όσο και ο διορισμός του ως πρεσβευτή είναι απαράδεκτα γεγονότα και, πέραν των ψυχολογικών τραυμάτων που επιφέρουν στα θύματα του για μια ακόμα φορά, θα αποθαρρύνουν άλλες κοπέλες από το να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά» δήλωσε η Ντουμπράβκα Σιμόνοβιτς, ειδική επί των θεμάτων βίας κατά των γυναικών στα Ηνωμένα Έθνη.