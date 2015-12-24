Επιστρέφει στην Πράγα ο Έλληνας πρέσβης μετά την αναδίπλωση των Τσέχων

Επιστρέφει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρέσβης στην Τσεχία, μετά την ανάκλησή του στην Αθήνα για διαβουλεύσεις λόγω και των απαξιωτικών δηλώσεων κατά της Ελλάδας από τον πρόεδρο της χώρας Μίλος Ζέμαν.

Χθες, με τηλεφωνική πρόσκληση επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην Πράγα το συντομότερο και άμεση ανταπόδοση της από τον Τσέχο ομόλογό του Λούμπομιρ Ζαοράλεκ στην Αθήνα, η τσεχική κυβέρνηση έριξε τους τόνους μετά τη σκληρή γραμμή του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά να καλέσει τον Έλληνα πρέσβη Παναγιώτη Σαρρή για διαβουλεύσεις στην Αθήνα, ως συνέπεια των επανειλημμένων απαξιωτικών δηλώσεων εναντίον της Ελλάδας από τον Πρόεδρο της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν.

Στο τηλεφώνημα αυτό ο κ. Ζαοράλεκ είχε εκφράσει τη λύπη του για τις δηλώσεις του Προέδρου της χώρας του, τονίζοντας ότι δεν εκφράζουν την κυβέρνηση της Τσεχίας, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν ευθύνεται ούτε για την οικονομική ούτε για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση.