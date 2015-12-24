search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 22:38
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.12.2015 15:01

Τι αποκάλυψε συγκινημένος ο Λιούις Χάμιλτον για τη ζωή του

24.12.2015 15:01
Τι αποκάλυψε συγκινημένος ο Λιούις Χάμιλτον για τη ζωή του - Media

Ο Λιούις Χάμιλτον αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη δυσλεξία του και για το όνειρό του να φτιάξει σχολεία για άπορα παιδιά.

 

Ο Λιούις Χάμιλτον αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη δυσλεξία του και για το όνειρό του να φτιάξει σχολεία για άπορα παιδιά.

Δείτε τη συνέχεια στο sdna.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thermokipio
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός μετανάστης βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην Αχαΐα

eleni glikatzi arveler 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη

keravnos kakokairia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «μίνι» κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Red Code σε 4 Περιφέρειες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Καθαρά Δευτέρα

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα – Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

eleni glykatzio arveler 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 22:35
thermokipio
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός μετανάστης βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο στην Αχαΐα

eleni glikatzi arveler 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ: Το έργο και η πορεία ζωής της πρώτης γυναίκας πρύτανη στη Σορβόννη

keravnos kakokairia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «μίνι» κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Red Code σε 4 Περιφέρειες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Καθαρά Δευτέρα

1 / 3