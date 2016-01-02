Ελ Νίνιο: Το μωρό αγρίεψε!

Το «θείο βρέφος» εμφανίζεται πάντα την περίοδο των Χριστουγέννων για να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη Γη ποιος είναι το αφεντικό.

Το «θείο βρέφος» εμφανίζεται πάντα την περίοδο των Χριστουγέννων για να υπενθυμίσει στους κατοίκους του πλανήτη Γη ποιος είναι το αφεντικό.

Το τρομερό μωρό, σνομπάρει τις φάτνες και δεν ασχολείται με θέματα πίστης. Αυτό το «θείο βρέφος», δεν ανήκει στην κατηγορία εάν πιστεύεις υπάρχει, εάν δεν πιστεύεις δεν υπάρχει. Γιατί είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο με αρχή, μέσο, τέλος και με δραματικές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα αφού αλλού μοιράζει σφοδρές ξηρασίες και αλλού σφοδρές βροχοπτώσεις.

Και ο λόγος που ασχολούμαστε αυτές τις ημέρες με το «θείο βρέφος» είναι ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το μωρό έρχεται πιο αγριεμένο από ποτέ και έτοιμο να μεταδώσει καιρικό χάος.

Η NASA, προειδοποίησε ότι το φετινό Ελ Νίνιο θα ξεπεράσει σε επιπτώσεις τη δραματική χρονιά 1997-1998. Ήδη βρίσκεται σε κρεσέντο, μια κορύφωση που θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο. Και αυτό σημαίνει, καταστροφή και πείνα για πολλές περιοχές του πλανήτη. Και αυτό σημαίνει, μόνο για την περιοχή της Αφρικής ότι περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακραία πείνα αφού οι λιγοστές σοδειές θα καταστραφούν.

Σύμφωνα με τη NASA, η υπερθέρμανση της επιφάνειας του Ειρηνικού Ωκεανού, λόγω του «θείου βρέφους», αλλάζει τα μετεωρολογικά δεδομένα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Και αυτό σημαίνει:

-καύσωνες στην Ινδία λόγω της καθυστέρησης των μουσώνων

-πυρκαγιές που μαίνονται, ήδη, εδώ και έξι μήνες στην Ινδονησία λόγω της ξηρασίας

-σφοδρές πλημμύρες στην Παραγουάη, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Βραζιλία

-ξηρασία στη Νότιο Αφρική

Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, προειδοποίησε ότι η σφοδρότητα της εμφάνισης του Ελ Νίνιο, έρχεται να δοκιμάσει τις αντοχές της ανθρωπότητας που δοκιμάζεται, ήδη, από πολέμους, πείνα και ακραία προσφυγική κρίση.

Για κάποιες περιοχές του πλανήτη όπως σημειώνει η Oxfam είναι, ήδη, πολύ αργά:

-στην Αιθιοπία και μόνον από τις επιπτώσεις του σφοδρότατου Ελ Νίνιο, περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειαστούν βοήθεια για να επιβιώσουν, ανθρωπιστική βοήθεια που υπολογίζεται σε, περίπου, 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

-στη Νότιο Αφρική λόγω της ξηρασίας οι δραματικές ελλείψεις σε τρόφιμα θα φανούν τον Φεβρουάριο

-2,8 εκατομμύρια άνθρωποι στο Μαλάουι θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια μέχρι τον Μάρτιο

– 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Νικαράγουα χρειάζονται, ήδη, επισιτιστική βοήθεα, ενώ τον Ιανουάριο αναμένεται να επιδεινωθεί εξαιτίας των πλημμυρών η κατάσταση στην Κεντρική Αμερική.

Και εάν όλα αυτά σας φαίνονται μακρινά, το σίγουρο είναι ότι οι επιπτώσεις θα έρθουν και στην πόρτα μας. Αν και οι μετεωρολόγοι δεν έχουν καταλήξει ακόμα, οι πρώτες εκτιμήσεις τους είναι ότι η σφοδρή κακοκαιρία στη Βρετανία και η απρόσμενη καλοκαιρία στη Γαλλία, όπου καταγράφηκε τα Χριστούγεννα η δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία από το 1997 (χρονιά που το «θείο βρέφος» ξεσάλωσε) είναι ακραία καιρικά φαινόμενα δια χειρός του άγριου μωρού.