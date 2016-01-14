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14.01.2016 09:25

Αυτόπτης μάρτυρας στις επιθέσεις της Τζακάρτα: Ένοιωσα τις εκρήξεις να ταρακουνούν το κτίριο (Video)

14.01.2016 09:25
Αυτόπτης μάρτυρας στις επιθέσεις της Τζακάρτα: Ένοιωσα τις εκρήξεις να ταρακουνούν το κτίριο (Video) - Media

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Αυτόπτης μάρτυρας στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Τζακάρτας ήταν ένας άντρας που εργαζόταν πάνω από τα κτίρια όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις. 

Αυτόπτης μάρτυρας στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Τζακάρτας ήταν ένας άντρας που εργαζόταν πάνω από τα κτίρια όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις.  

Όπως ανέφερε ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη που συντάραξε το κτίριο. «Ταρακουνηθήκαμε ολόκληροι» ανέφερε.

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