Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από τις επιθέσεις στην Τζακάρτα – Εικόνες από τη στιγμή της έκρηξης (Video – Photos)

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις διαδοχικές εκρήξεις βομβών σήμερα το πρωί στο κέντρο της Τζακάρτας, στην Ινδονησία και πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από καφετέρια την ώρα που πλησίαζαν στο σημείο ένοπλοι αστυνομικοί.

Ένοπλοι πραγματοποίησαν επίθεση με όπλα και βόμβες σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ινδονησίας

Οι πολλαπλές επιθέσεις σημειώθηκαν έπειτα από την απειλή τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι θέτουν τη χώρα στο «στόχαστρό» τους.

At least seven people killed in Jakarta terrorist attack https://t.co/3lMiTY70S0 pic.twitter.com/TDmZRgohl1 — Daily Mail Online (@MailOnline) Ιανουάριος 14, 2016

BREAKING: Police confirms at least 4 people dead after explosions in #Jakarta. Developing: https://t.co/YcrDdLdCgz https://t.co/jN0jYglkqu — CNN (@CNN) January 14, 2016

Έξι βόμβες εξερράγησαν σε διάφορα σημεία της Τζακάρτας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν υποψίες πως βομβιστής αυτοκτονίας ευθύνεται τουλάχιστον για μία από τις εκρήξεις και ότι έως 14 ένοπλοι αντάρτες μετείχαν στην επίθεση.

Μία από τις εκρήξεις σημειώθηκε μπροστά από το εμπορικό κέντρο The Mall Sarinah, σε πολυσύχναστη λεωφόρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα αστυνομικό τμήμα έξω από το εμπορικό κέντρο ανατινάχθηκε.

Djakarta, avalanche, Turquie : le point sur l’actualité de la matinée https://t.co/KSYZkTwQWl pic.twitter.com/O3llM9RRxH — Le Monde (@lemondefr) Ιανουάριος 14, 2016

Six confirmed fatalities in #JakartaAttacks: Three policemen, three civilians according to authorities. — Steve Herman (@W7VOA) January 14, 2016

Κτίριο του ΟΗΕ που βρίσκεται κοντά στο σημείο έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται σε κανέναν μπει ή να βγει από αυτό. Αλλά πολυώροφα κτίρια στην περιοχή εκκενώθηκαν.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδονησίας βρίσκεται στην ίδια περιοχή και εκπρόσωπός της δήλωσε ότι μια συνεδρίαση για την πολιτική της τράπεζας ήταν σε εξέλιξη για μια απόφαση για τα επιτόκια που επρόκειτο να ανακοινωθεί σήμερα.

The latest from office window. No view of scene. Seeing tactical teams going in, pic.twitter.com/abkxHNganC — Jeremy Douglas (@jdouglasSEA) January 14, 2016

Έκρηξη ακούστηκε και στο δυτικό προάστιο Παλμεράχ.

Η Ινδονησία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο.

Η χώρα βίωσε κύμα επιθέσεων ανταρτών τη δεκαετία του 2000. Η πιο πολύνεκρη ήταν βομβιστική επίθεση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπαλί με 202 νεκρούς, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν τουρίστες.

Η αστυνομία έχει επιτύχει σε μεγάλο βαθμό την καταπολέμηση εγχώριων πυρήνων ισλαμιστών, αλλά αξιωματικοί εξέφρασαν πρόσφατα ανησυχίες για αναζωπύρωση της βίας, η οποία ενισχύεται από οργανώσεις όπως το ΙΚ και Ινδονήσιους που επιστρέφουν στη χώρα έπειτα από μάχες στις οποίες έχουν πολεμήσει στο πλευρό των τζιχαντιστών.

Οι τελευταίες μεγάλες επιθέσεις τζιχαντιστών στη Τζακάρτα ήταν τον Ιούλιο του 2009, με βόμβες στα ξενοδοχεία JW Marriott και Ritz Carlton.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις βομβιστικές επιθέσεις

Την απερίφραστη καταδίκη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών για τις πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα, σήμερα, στην καρδιά της Τζακάρτας.

«Εκφράζουμε» αναφέρει σχετική ανακοίνωση «τη θλίψη μας για το αποτρόπαιο αυτό γεγονός και τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ινδονησίας. Είμαστε όλοι ενωμένοι στη μάχη κατά της τρομοκρατίας».