Κόρη πασίγνωστης τραγουδίστριας των 80’s «κατακτά» τους κριτές στο American Idol (Video)

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Η 15χρονη Gianna Isabella εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο αμερικάνικο τάλεντ σόου American Idol και τραγούδησε το θρυλικό «House of the Rising Sun».

Η 15χρονη Gianna Isabella εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο αμερικάνικο τάλεντ σόου American Idol και τραγούδησε το θρυλικό «House of the Rising Sun».

Όπως αποκάλυψε η 15χρονη, μητέρα της και μέντορας της είναι η διάσημη ποπ τραγουδίστρια των 80’s Brenda K. Starr, μεγάλη επιτυχία της οποίας ήταν το I still believe, η οποία μάλιστα υπήρξε και «δασκάλα» της Τζένιφερ Λόπεζ.

Μόλις η 15χρονη ολοκλήρωσε την ερμηνεία της οι κριτές κάλεσαν την μητέρα του κοριτσιού να μπει στην αίθουσα. Ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές με την Τζένιφερ Λόπεζ να θυμάται στιγμές από τη συνεργασία της με την γνωστή τραγουδίστρια. Οι κριτές έδωσαν στην περήφανη μαμά να παραδώσει στην κόρη της το εισιτήριο για την επόμενη φάση του σόου. Κι εκείνη φανερά συγκινημένη με δάκρυα στα μάτια είπε «πιστεύω πως η κόρη μου είναι απίστευτη».