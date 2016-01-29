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29.01.2016 17:56

Κάθειρξη 23 ετών σε «μαοϊστή γκουρού» για τον βιασμό δύο γυναικών

29.01.2016 17:56
Κάθειρξη 23 ετών σε «μαοϊστή γκουρού» για τον βιασμό δύο γυναικών - Media

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Δικαστήριο του Λονδίνου καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 23 ετών έναν «μαοϊστή γκουρού» ο οποίος κατηγορήθηκε για τον βιασμό δύο γυναικών ενώ κρατούσε σε απομόνωση από τον έξω κόσμο την κόρη του επί 30 χρόνια.

 

Δικαστήριο του Λονδίνου καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 23 ετών έναν «μαοϊστή γκουρού» ο οποίος κατηγορήθηκε για τον βιασμό δύο γυναικών ενώ κρατούσε σε απομόνωση από τον έξω κόσμο την κόρη του επί 30 χρόνια.

Ο Αραβίνταν Μπαλακρίσναν ή “σύντροφος Μπάλα”, όπως είναι γνωστότερος, 75 ετών σήμερα, ίδρυσε τη δεκαετία του 1970 το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Ινστιτούτο Εργατών για τη Σκέψη του Μάο Τσε Τουνγκ. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, επρόκειτο στην ουσία για μια “αίρεση” που είχε ως στόχο “την ανατροπή του φασιστικού βρετανικού κράτους”.

Στη δίκη του ο Μπαλακρίσναν αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτός ο “χαρισματικός ρήτορας”, κατάφερε αρχικά να προσελκύσει γύρω στους 100 “πιστούς” όμως σταδιακά η επιρροή του μετριάστηκε και στο τέλος απέμεινε με έναν πολύ μικρό κύκλο οπαδών: μόνο έξι γυναίκες —μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του— που “τον λάτρευαν σαν θεό”.

“Ζούσαν μέσα στη βία, τον φόβο και την απομόνωση”, τρομοκρατημένες από έναν άνδρα που “τους είχε κάνει πλύση εγκεφάλου” και τις είχε πείσει ότι είχε υπό τον έλεγχό του “το φεγγάρι, τον ήλιο, τη φωτιά και τον αέρα”.

Ο Μπαλακρίσναν είχε επιτεθεί σε δύο από τις γυναίκες και τις εξανάγκασε να προβούν σε “εξευτελιστικές, ταπεινωτικές πράξεις”. Μάλιστα, αφού βίασε τη μία από αυτές “της είπε ότι την εξάγνισε”.

Ο Μπαλακρίσναν ξυλοκοπούσε επίσης την κόρη του, την Κέιτι Μόργκαν-Ντέιβις, από την ηλικία των 4 ετών για να ξορκίσει τις “φασιστικές τάσεις” της, όπως έλεγε ο ίδιος. Δεν την άφηνε να πάει στο σχολείο και να έχει φίλους, αποκόβοντάς την από τον έξω κόσμο. Η Κέιτι δεν είχε βγει σχεδόν ποτέ από το σπίτι μέχρι το 2013, όταν βρήκε το κουράγιο να το σκάσει, με τη βοήθεια μιας οργάνωσης. “Ήταν φρικτό, απάνθρωπο και εξευτελιστικό. Αισθανόμουν σαν πουλί με κομμένα τα φτερά μέσα σ’ ένα κλουβί”, είχε δηλώσει τότε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

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