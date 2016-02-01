search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:49
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2016 07:39

Αυτοκτόνησε ο Μπενουά Βιολιέ – Από τους μεγαλύτερους chef στον κόσμο

01.02.2016 07:39
Αυτοκτόνησε ο Μπενουά Βιολιέ - Από τους μεγαλύτερους chef στον κόσμο - Media

Ένας από τους μεγαλύτερους σεφ στον κόσμο, ο γαλλο-ελβετός Μπενουά Βιολιέ, ο οποίος διηύθυνε στα 44 χρόνια του το Restaurant de l’ Hotel de Ville Crissier στην Eλβετία, βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin, αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η αστυνομία, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της γαστρονομίας.

 

Ένας από τους μεγαλύτερους σεφ στον κόσμο, ο γαλλο-ελβετός Μπενουά Βιολιέ, ο οποίος διηύθυνε στα 44 χρόνια του το Restaurant de l’ Hotel de Ville Crissier στην Eλβετία, βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin, αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η αστυνομία, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της γαστρονομίας.

“Ο πλανήτης είναι ορφανός από αυτόν τον διακεκριμένο σεφ, τον Μπενουά Βιολιέ”, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο γάλλος σεφ Mαρκ Βερά.

Το εστιατόριο του Μπενουά Βιολιέ βρέθηκε τον Δεκέμβριο στην πρώτη θέση της λίστας (La Liste) των χιλίων καλύτερων εστιατορίων στον κόσμο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε χθες το βράδυ στο σπίτι του το άψυχο σώμα του διακεκριμένου σεφ, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, αυτοπυροβολήθηκε.

“Από σεβασμό για την οικογένεια” οι αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν θα κάνουν κανένα άλλο σχόλιο για την υπόθεση.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2015, το Restaurant de l’ Hotel de Ville Crissier, το οποίο διηύθυνε από το 2012 μαζί με τη σύζυγό του ο Μπενουά Βιολιέ, κέρδισε την πρώτη θέση στην “La Liste”, θεσμό που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας ως απάντηση στη βρετανική λίστα των “50 Best”.

Το εστιατόριο , που βρίσκεται κοντά στη Λωζάννη, ξεπέρασε βάσει της κατάταξης αυτής το Per Se της Νέας Υόρκης, επίσης βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin.

“Ο Μπενουά Βιολιέ είχε πει σε πολλές πρόσφατες συνεντέυξεις του ότι είχε χάσει τους δύο πάτερες του το 2015, τον βιολογικό του πατέρα και τον μέντορά του Φιλίπ Ροσά”, σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Le Temps.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

lefkos-pirgos-12-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη… επιβεβαιώνει τους καλοφαγάδες – Εντάσσεται στον οδηγό Michelin

morgue_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ippokrateio_athina_new
ΥΓΕΙΑ

Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:49
aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

lefkos-pirgos-12-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη… επιβεβαιώνει τους καλοφαγάδες – Εντάσσεται στον οδηγό Michelin

morgue_shutterstock
ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων

1 / 3