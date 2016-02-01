Αυτοκτόνησε ο Μπενουά Βιολιέ – Από τους μεγαλύτερους chef στον κόσμο

Ένας από τους μεγαλύτερους σεφ στον κόσμο, ο γαλλο-ελβετός Μπενουά Βιολιέ, ο οποίος διηύθυνε στα 44 χρόνια του το Restaurant de l’ Hotel de Ville Crissier στην Eλβετία, βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin, αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η αστυνομία, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της γαστρονομίας.

Ένας από τους μεγαλύτερους σεφ στον κόσμο, ο γαλλο-ελβετός Μπενουά Βιολιέ, ο οποίος διηύθυνε στα 44 χρόνια του το Restaurant de l’ Hotel de Ville Crissier στην Eλβετία, βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin, αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η αστυνομία, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της γαστρονομίας.

“Ο πλανήτης είναι ορφανός από αυτόν τον διακεκριμένο σεφ, τον Μπενουά Βιολιέ”, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο γάλλος σεφ Mαρκ Βερά.

Το εστιατόριο του Μπενουά Βιολιέ βρέθηκε τον Δεκέμβριο στην πρώτη θέση της λίστας (La Liste) των χιλίων καλύτερων εστιατορίων στον κόσμο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε χθες το βράδυ στο σπίτι του το άψυχο σώμα του διακεκριμένου σεφ, ο οποίος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, αυτοπυροβολήθηκε.

“Από σεβασμό για την οικογένεια” οι αστυνομικές αρχές διευκρίνισαν ότι δεν θα κάνουν κανένα άλλο σχόλιο για την υπόθεση.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2015, το Restaurant de l’ Hotel de Ville Crissier, το οποίο διηύθυνε από το 2012 μαζί με τη σύζυγό του ο Μπενουά Βιολιέ, κέρδισε την πρώτη θέση στην “La Liste”, θεσμό που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας ως απάντηση στη βρετανική λίστα των “50 Best”.

Το εστιατόριο , που βρίσκεται κοντά στη Λωζάννη, ξεπέρασε βάσει της κατάταξης αυτής το Per Se της Νέας Υόρκης, επίσης βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin.

“Ο Μπενουά Βιολιέ είχε πει σε πολλές πρόσφατες συνεντέυξεις του ότι είχε χάσει τους δύο πάτερες του το 2015, τον βιολογικό του πατέρα και τον μέντορά του Φιλίπ Ροσά”, σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Le Temps.