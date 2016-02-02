ΣΥΡΙΖΑ κατά τηλεοπτικών δελτίων: Σιγή ιχθύος για τις υποθέσεις Παπασταύρου-Χαρδούβελη

Με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, την απουσία των ειδήσεων σχετικά με τους Παπασταύρου και Χαρδούβελη, από τα κεντρικά τηλεοπτικά δελτία της Δευτέρας αλλά και της Τρίτης.

Με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, την απουσία των ειδήσεων σχετικά με τους Παπασταύρου και Χαρδούβελη, από τα κεντρικά τηλεοπτικά δελτία της Δευτέρας αλλά και της Τρίτης.

«Ουδεμία έκπληξη για τη σιγή ιχθύος των τηλεοπτικών δελτίων σχετικά με την υπόθεση Παπασταύρου και την καταβολή προστίμου 3,3 εκ. ευρώ για τη λίστα Λαγκάρντ. Το ίδιο συνέβη και χτες, με την είδηση για τη συνέχιση της έρευνας για το πόθεν έσχες του κ. Χαρδούβελη. Φαίνεται ότι για να υπάρξει «είδηση», θα πρέπει να εμπεριέχει και κάποια έωλη κατηγορία για τον ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.