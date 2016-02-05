ΣΥΡΙΖΑ για ΝΔ: Ας αφήσουν τις παραληρηματικές ανακοινώσεις και ας απαντήσουν

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την υπόθεση Παπασταύρου. Σε νέα ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά σε εκείνη της ΝΔ που απειλεί ακόμα και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας:

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την υπόθεση Παπασταύρου. Σε νέα ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά σε εκείνη της ΝΔ που απειλεί ακόμα και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, σημειώνοντας:

«Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να υπεκφεύγει με παραληρηματικές ανακοινώσεις και να απαντήσει στα πολιτικά ερωτήματα που της έχουν τεθεί:

Α. Υπήρξαν συνεταίροι η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Παπασταύρου; Σχετίζεται η εταιρεία τους με την οικονομική δραστηριότητα του κ. Παπασταύρου εξ αιτίας της οποίας καταδικάστηκε σε πρόστιμο 3.3 εκ ευρώ; Έχει αναλάβει αυτή η εταιρεία δουλειές από το Δημόσιο και με ποιες διαδικασίες ανάθεσης; Εμφανίζεται η συγκεκριμένη εταιρεία στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και πόθεν έσχες του κ. Μητσοτάκη;

Β. Υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης την παλιότερη δήλωση του κ. Σαμαρά «μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρου», με την οποία επιχείρησε να καλύψει και να προστατεύσει τον στενό του συνεργάτη;” αναφέρει απάντηση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΝΔ “σχετικά με την ένοχη σιωπή της για την υπόθεση Παπασταύρου”.

ΥΓ. Επειδή η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται σε «παρασύστημα», είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε και το εξής: Τα ιδιωτικά κανάλια απέκρυψαν απόψε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις οικονομικές δραστηριότητες που φέρεται να είχε η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Παπασταύρου. Σε συνδυασμό με την λυσσαλέα προσπάθεια της ΝΔ να μπλοκάρει το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, αυτό ονομάζεται Διαπλοκή.

Οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους” καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.