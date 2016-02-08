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08.02.2016 10:59

Βάσκος ναυαγοσώστης στη Λέσβο υιοθέτησε σκύλο που βρήκε σε βάρκα προσφύγων (Video)

08.02.2016 10:59
Βάσκος ναυαγοσώστης στη Λέσβο υιοθέτησε σκύλο που βρήκε σε βάρκα προσφύγων (Video) - Media

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Το ειδησεογραφικό πρακτορείο RUPTLY φέρνει στην δημοσιότητα την ιστορία του Axier του Βάσκου επαγγελματία ναυαγοσώστη που βρίσκεται στη Λέσβο μαζί με συναδέλφους του για την διάσωση προσφύγων ο οποίος υιοθέτησε ένα κουτάβι το οποίο βρέθηκε ασυνόδευτο σε μια βάρκα προσφύγων.

 

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο RUPTLY φέρνει στην δημοσιότητα την ιστορία του Axier του Βάσκου επαγγελματία ναυαγοσώστη που βρίσκεται στη Λέσβο μαζί με συναδέλφους του για την διάσωση προσφύγων ο οποίος υιοθέτησε ένα κουτάβι το οποίο βρέθηκε ασυνόδευτο σε μια βάρκα προσφύγων.

Ο Axier πριν από μερικές ημέρες εντόπισε ένα μικρό σκυλί μέσα σε μια από τις βάρκες Σύριων προσφύγων που έφτασαν στο νησί. Το ζώο δεν το συνόδευε κανένας, κανείς δεν το αναζήτησε και ο ναυαγοσώστης αποφάσισε να το υιοθετήσει. Εκείνος και οι συνάδελφοι του το ονόμασαν Ντίνγκι (Dingui) που στα Ισπανικά σημαίνει βάρκα.

Το βίντεο που τράβηξε το Ruptly TV την περασμένη Κυριακή στη Λέσβο δείχνει τους δύο τους να παίζουν. Το τετράποδο προσφυγόπουλο που κατάφερε να σωθεί από τον πόλεμο και έφτασε αβλαβές στη χώρα μας βρήκε τον άνθρωπο του και είναι πλέον η μασκότ της ομάδας «BASQUE LIFEGUARDS».

Πηγή: lesvosreport.gr

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