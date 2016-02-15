ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:33
15.02.2016 19:06

Απίστευτη γιαγιά «χούλιγκαν» κάνει «ντου» στο γήπεδο και χειρονομεί άσεμνα! (Video)

Η Μπράγκα επικράτησε 3-1 της Μαρίτιμο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα και, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε ενθουσιασμό στους οπαδούς της.

 

Και όταν λέμε στους οπαδούς αναφερόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας και φύλου. Μια κυρία προχωρημένης ηλικίας ντυμένη στα κατακόκκινα, χτενισμένη και βαμμένη στην πένα και κρατώντας πανό της Μπράγκα «συνελήφθη» από τις τηλεοπτικές κάμερες να πανηγυρίζει προκλητικά μετά το τρίτο γκολ της ομάδας της. 

H γιαγιά, λοιπόν, αρχικά σηκώνει το κασκόλ για να πανηγυρίσει, στη συνέχεια δείχνει με τα δάχτυλά της τα τρία γκολ και στη συνέχεια κατεβάζει το ένα χέρι της και πιάνει τα γεννητικά της όργανα για να τα τα δείξει στους αντιπάλους.

Στα… αξιοσημείωτα ότι η Μπράγκα έπαιζε εκτός έδρας κάτι που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κυρία κάνει και εκδρομές για να είναι κοντά στην ομάδα της. 

Η ίδια γιαγιά είχε πρωταγωνιστήσει, πριν από τρία χρόνια και σε ένα άλλο περιστατικό, όταν μετά τη λήξη του αγώνα Μαρίτιμο – Μπράγκα (2-2), οπαδοί των φιλοξενούμενων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να βρεθούν κοντά στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους και να πάρουν τα καθιερωμένα… σουβενίρ. Ανάμεσά τους και η συγκεκριμένη κυρία!

Πρόκειται για την πιο διάσημη οπαδό της Μπράγκα, ακολουθεί την ομάδα παντού και απολαμβάνει τον σεβασμό όχι μόνο των υπόλοιπων φιλάθλων, αλλά και των παραγόντων της ομάδας. Φορά πάντα την κόκκινη φορμίτσα της, διακριτικό μακιγιάζ και το μαλλί κότσος! 

Πηγή: sdna.gr

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

