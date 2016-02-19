Ελπίδες για διαβητικούς – Δημιούργησαν στομάχια στο εργαστήριο που παράγουν ινσουλίνη

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν στο εργαστήριο μίνι-στομάχια, τα οποία, όταν μεταμοσχεύθηκαν σε ποντίκια, παρήγαγαν ινσουλίνη, ρυθμίζοντας πλήρως τη γλυκόζη (σάκχαρο) στο αίμα των πειραματόζωων.

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν στο εργαστήριο μίνι-στομάχια, τα οποία, όταν μεταμοσχεύθηκαν σε ποντίκια, παρήγαγαν ινσουλίνη, ρυθμίζοντας πλήρως τη γλυκόζη (σάκχαρο) στο αίμα των πειραματόζωων.

Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα βήτα-κύτταρα του παγκρέατος, που παράγουν ινσουλίνη και τα οποία καταστρέφονται στην περίπτωση του διαβήτη. Αυτή τη φορά, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα κύτταρα από ιστό του στομάχου έχουν την μεγαλύτερη δυνατότητα να επαναπρογραμματισθούν και να μετατραπούν σε κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον Τσιάο Τσου του Τμήματος Βλαστικών Κυττάρων και Αναγεννητικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας “Cell Stem Cell”, πήραν κύτταρα από το στομάχι πειραματόζωων, καλλιέργησαν στο εργαστήριο μικροσκοπικά στομάχια και αυτά τα μικροσκοπικά όργανα, όταν στη συνέχεια μεταμοσχεύθηκαν στα ποντίκια, παρήγαγαν επαρκή ινσουλίνη.

Για να γίνει κάτι τέτοιο, προηγουμένως οι ερευνητές τροποποίησαν γενετικά τα ποντίκια, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τρία συγκεκριμένα γονίδια, τα οποία έχουν τη δυναότητα να μετατρέπουν τα άλλα είδη κυττάρων σε βήτα-κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Ψάχνοντας όλο το σώμα των ζώων, από την μύτη ως την ουρά, οι επιστήμονες -προς μεγάλη έκπληξή τους- ανακάλυψαν πως τα κύτταρα στο κάτω μέρος του στομάχου (στον πυλωρό που συνδέει το στομάχι με το λεπτό έντερο) είναι αυτά που μετατρέπονται ευκολότερα από οποιαδήποτε άλλα σε κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης.

Οι ερευνητές κατέστρεψαν όλα τα παγκρεατικά βήτα-κύτταρα των πειραματόζωων και άφησαν ορισμένα από τα ποντίκια (εκτός από μία ομάδα ελέγχου) να εξαρτώνται μόνο από τα αντίστοιχα κύτταρα των μεταμοσχευμένων μίνι-στομάχων. Ενώ τα ζώα της ομάδας ελέγχου (που δεν είχαν μεταμοσχευμένο όργανο) πέθαναν μέσα σε δύο μήνες, τα ζώα με την ινσουλίνη από τα μεταμοσχευμένα μίνι-στομάχια είχαν φυσιολογικά επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης στο αίμα τους έξι μήνες μετά.

Στόχος των ερευνητών είναι να κάνουν κάτι ανάλογο σε διαβητικούς ανθρώπους: να πάρουν κύτταρα από το στομάχι τους, να τα καλλεργήσουν εργαστηριακά σε ένα μίνι-όργανο, το οποίο μετά θα μεταμοσχευθεί στον ασθενή και θα τον τροφοδοτεί με κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης. «Ακριβώς πάνω σε αυτό εργαζόμαστε τώρα και νιώθουμε μεγάλο ενθουσιασμό», δήλωσε ο Τσου.