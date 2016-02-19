Η ζάχαρη καταστρέφει τον εγκέφαλο όπως το στρες και η κακοποίηση

Η ημερήσια κατανάλωση σκαχάρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Η ημερήσια κατανάλωση σκαχάρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας διότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία έδειξε ότι οι βλάβες που προκαλεί η ζάχαρη στον εγκέφαλο είναι τόσο σοβαρές όσο οι επιπτώσεις που παρατηρούνται λόγω στρες ή κακοποίησης σε μικρή ηλικία.

Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι άσχημες εμπειρίες στα πρώτα χρόνια της ζωής, όπως το αυξημένο στρες ή η κακοποίηση, αυξάνουν τον κίνδυνο αρνητικών εκβάσεων για την ψυχική υγεία στο μέλλον.