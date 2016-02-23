search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:11
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2016 15:49

Ο Παπασταύρου ζητά ακύρωση του προστίμου για τη «λίστα Λαγκάρντ» – Μηνύει την εφημερίδα «Kontranews»

23.02.2016 15:49
2357111.jpg

Προσφυγή κατά της απόφασης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου για την επιβολή προστίμου σχετικά με το λογαριασμό στην HSBC, που αποκαλύφθηκε με τη «λίστα Λαγκάρντ», κατέθεσε στα διοικητικά δικαστήρια ο δικηγόρος , σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου.

 

Προσφυγή κατά της απόφασης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου για την επιβολή προστίμου σχετικά με το λογαριασμό στην HSBC, που αποκαλύφθηκε με τη «λίστα Λαγκάρντ», κατέθεσε στα διοικητικά δικαστήρια ο δικηγόρος , σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο δικηγόρος ζητά την ακύρωση του προστίμου των 3,3 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στον ίδιο και τη μητέρα του, το οποίο -σύμφωνα με δήλωσή του- πλήρωσε μετά από δάνειο που έλαβε από τον πραγματικό δικαιούχο του λογαριασμού.

Ο σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού επαναλαμβάνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για τη λίστα Λαγκάρντ βασίστηκε σε ένα «κατασκευασμένο, αγνώστου προέλευσης και ταυτότητας, αρχείο excel» και καταλήγει:

«Καταλαβαίνω ότι η οργανωμένη συκοφαντία σε βάρος μου, η λάσπη και η προσπάθεια εξόντωσης δεν θα σταματήσουν εδώ. Περιμένω το επόμενο ασύμμετρο χτύπημα. Η υπέρβαση όμως κάθε ορίου στην επινόηση άλλοτε στοιχείων, άλλοτε γεγονότων και πλέον και πληροφοριών εκθέτει και αποκαλύπτει καθημερινά τους ευρύτερους στόχους των εμπνευστών της συστηματικής σε βάρος μου συκοφαντίας. Οι μάσκες άρχισαν να πέφτουν και η δικαιοσύνη θα κρίνει άμεσα τους συκοφάντες».

Ο κ. Παπασταύρου γνωστοποιεί επίσης ότι υπέβαλε μήνυση κατά των υπευθύνων της εφημερίδας «Kontranews» για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Η μήνυση του δικηγόρου αφορά πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας , στο φύλλο της Κυριακής 21ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνεται στους καταθέτες της «λίστας Μπόργιανς».

Στην μήνυσή του ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνει και έγγραφη επιστολή του αρμόδιου Οικονομικού Εισαγγελέα ο οποίος μετά από αίτημα του δικηγόρου απαντά ότι «από την μέχρι στιγμής έρευνα της επονομαζόμενης λίστας Βεστφαλίας- Ρηνανίας, δεν ταυτοποιήθηκε πρόσωπο με τα στοιχεία Σταύρος Παπασταύρου».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Παπασταύρου «με την απάντηση αυτή αποδεικνύεται πανηγυρικά η αναλήθεια του δημοσιεύματος».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:09
antzas_2505_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η κόρη του Παρασκευά Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

1 / 3