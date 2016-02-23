Ο Παπασταύρου ζητά ακύρωση του προστίμου για τη «λίστα Λαγκάρντ» – Μηνύει την εφημερίδα «Kontranews»

Προσφυγή κατά της απόφασης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου για την επιβολή προστίμου σχετικά με το λογαριασμό στην HSBC, που αποκαλύφθηκε με τη «λίστα Λαγκάρντ», κατέθεσε στα διοικητικά δικαστήρια ο δικηγόρος , σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο δικηγόρος ζητά την ακύρωση του προστίμου των 3,3 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στον ίδιο και τη μητέρα του, το οποίο -σύμφωνα με δήλωσή του- πλήρωσε μετά από δάνειο που έλαβε από τον πραγματικό δικαιούχο του λογαριασμού.

Ο σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού επαναλαμβάνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι το πρόστιμο που του επιβλήθηκε για τη λίστα Λαγκάρντ βασίστηκε σε ένα «κατασκευασμένο, αγνώστου προέλευσης και ταυτότητας, αρχείο excel» και καταλήγει:

«Καταλαβαίνω ότι η οργανωμένη συκοφαντία σε βάρος μου, η λάσπη και η προσπάθεια εξόντωσης δεν θα σταματήσουν εδώ. Περιμένω το επόμενο ασύμμετρο χτύπημα. Η υπέρβαση όμως κάθε ορίου στην επινόηση άλλοτε στοιχείων, άλλοτε γεγονότων και πλέον και πληροφοριών εκθέτει και αποκαλύπτει καθημερινά τους ευρύτερους στόχους των εμπνευστών της συστηματικής σε βάρος μου συκοφαντίας. Οι μάσκες άρχισαν να πέφτουν και η δικαιοσύνη θα κρίνει άμεσα τους συκοφάντες».

Ο κ. Παπασταύρου γνωστοποιεί επίσης ότι υπέβαλε μήνυση κατά των υπευθύνων της εφημερίδας «Kontranews» για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Η μήνυση του δικηγόρου αφορά πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας , στο φύλλο της Κυριακής 21ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνεται στους καταθέτες της «λίστας Μπόργιανς».

Στην μήνυσή του ο κ. Παπασταύρου περιλαμβάνει και έγγραφη επιστολή του αρμόδιου Οικονομικού Εισαγγελέα ο οποίος μετά από αίτημα του δικηγόρου απαντά ότι «από την μέχρι στιγμής έρευνα της επονομαζόμενης λίστας Βεστφαλίας- Ρηνανίας, δεν ταυτοποιήθηκε πρόσωπο με τα στοιχεία Σταύρος Παπασταύρου».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Παπασταύρου «με την απάντηση αυτή αποδεικνύεται πανηγυρικά η αναλήθεια του δημοσιεύματος».