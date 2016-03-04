Hangover: Πώς θα το γλιτώσετε – Τι προκαλεί τον πονοκέφαλο

Το καλό φαΐ, συνήθως συνοδεύεται με καλό κρασί, ή μπύρα, ή κάποιο άλλο οινοπνευματώδες ποτό και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να έχετε hangover το επόμενο πρωί.

Το καλό φαΐ, συνήθως συνοδεύεται με καλό κρασί, ή μπύρα, ή κάποιο άλλο οινοπνευματώδες ποτό και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο να έχετε hangover το επόμενο πρωί. Σίγουρα δεν το θέλει κανείς μας αυτό. Το hangover είναι ένας μπελάς και καλό είναι να γνωρίζουμε πώς προκαλείται, αλλά, κυρίως, πώς μπορούμε να το μειώσουμε, ή να το αποφύγουμε.

Hangover: Γιατί συμβαίνει – Γιατί μας δημιουργεί πονοκέφαλο

Το κλειδί βρίσκεται στο γεγονός ότι το αλκοόλ είναι διουρητικό. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που περνάει στο αίμα σας, το σώμα σας χρησιμοποιεί τα αποθέματα νερού στη ροή του αίματος για να το αραιώσει. Αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί μια αύξηση του όγκου του αίματος και της πίεσης. Για να μειώσει την αρτηριακή πίεση, το σώμα χρειάζεται να αποβάλλει το νερό, μέσω της ούρησης. Το πρόβλημα είναι, ότι τώρα τα κύτταρα δεν έχουν το νερό που χρειάζονται. Ο εγκέφαλός μας είναι περίπου 70% νερό και η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε “συρρίκνωση” του εγκεφάλου, το οποίο είναι αυτό που προκαλεί τον πόνο.

Hangover: Τι μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε

Πιείτε νερό: Το νερό είναι η προφανής θεραπεία, ωστόσο, δεν είναι όλα το είδη νερού ίσα σε αυτή την περίπτωση. Το σύνολο των μετάλλων στο νερό είναι εκείνο που βοηθά στην ενυδάτωση του σώματος. Ο έλεγχος της ενυδάτωσης εξαρτάται από τους ηλεκτρολύτες. Για να καταπολεμήσετε το hangover επιλέξτε νερό που είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, με επιπλέον ηλεκτρολύτες, όπως τα αθλητικά ποτά. Το νερό θα βοηθήσει επίσης να ξεπλύνετε τις τοξίνες, επιταχύνοντας τη διαδικασία αποτοξίνωσης. Πιείτε ένα μεγάλο ποτήρι πριν πάτε για ύπνο και φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό και το πρωί. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε νερό καρύδας, το οποίο περιέχει φυσικά πολλούς ηλεκτρολύτες και μέταλλα.

Άλμη από τουρσί: Ναι, σωστά διαβάσατε. Το τουρσί συνήθως συσκευάζεται σε γυάλινα δοχεία και συντηρείται μέσα σε άλμη. Το μυστικό σε αυτή την περίπτωση είναι το ξύδι που περιέχεται στην άλμη. Πιστεύεται ότι διεγείρει το ήπαρ, βοηθώντας στην αποτοξίνωσή του και στο να εξαλείψει το αλκοόλ. Και οι ευεργετικές επιδράσεις του χυμού από τουρσί δεν σταματούν εκεί. Όταν το τουρσί φτάσει στην φάση της ζύμωσης, παράγει ένα συγκεκριμένο είδος “καταπραϋντικών” βακτηρίων, που μπορούν να βοηθήσουν να ηρεμήσει ένα ερεθισμένο στομάχι.

Φάτε φρούτα: Η περιεκτικότητα των φρούτων σε νερό και άλατα των φρούτων θα σας βοηθήσει να ενυδατώσετε τον οργανισμό σας και να σταματήσει ο πονοκέφαλός σας. Υπάρχει ένα ένζυμο στα αχλάδια που οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έχει την ικανότητα να βοηθάει το σώμα να μεταβολίσει το αλκοόλ και προστατεύει από το hangover.

Βιταμίνη C: Οι περισσότεροι άνθρωποι με hangover έχουν την επιθυμία για ένα ανθρακούχο ποτό με γεύση πορτοκάλι το επόμενο πρωί. Γιατί; Επειδή αυτός είναι ο τρόπος που το σώμα αποζητάει βιταμίνη C. Η βιταμίνη C θα βοηθήσει το σώμα σας να συνέλθει από τις τοξίνες που καταναλώσατε, καθώς επιταχύνει τον μεταβολισμό του αλκοόλ από το ήπαρ.

Πηγή: Iatropedia