Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση αυτοκτονίας – Πάνω από 47 οι νεκροί

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σημερινή επίθεση αυτοκτονίας παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού σε σημείο ελέγχου της ιρακινής αστυνομίας, στην είσοδο της πόλης Χίλα στα νότια της Βαγδάτης, με συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 47 ανθρώπων.

Η ανάληψη της ευθύνης έγινε με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του πρακτορείου ειδήσεων Amaq news agency, το οποίο υποστηρίζει το Ισλαμικό Κράτος.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι φέρονται να μεταφέρθηκαν από το σημείο της έκρηξης στα γειτονικά νοσοκομεία, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πόσοι ακριβώς έχουν σκοτωθεί.

“Πρόκειται για την πιο σοβαρή βομβιστική ενέργεια που έχει συμβεί μέχρι σήμερα στη Χίλα,” ανέφεραν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Η Χίλα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Βαβυλώνας, στην οποία κυριαρχεί το σιιτικό στοιχείο, καθώς οι σουνίτες έχουν μικρότερη παρουσία στην περιοχή.

“Φορτηγό που οδηγούσε “μάρτυρας” εξεράγγη σε αστυνομικό σημείο ελέγχου στη Βαβυλώνα, στην είσοδο της πόλης Χίλα σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπων,” ανέφερε η ανακοίνωση του Ισλαμικού Κράτους.