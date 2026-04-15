Η Catzilla «εισβάλλει» στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ: Η γιγάντια διαδραστική γάτα που έγινε viral παγκοσμίως (Video)

Μια εντυπωσιακή και απρόσμενη εμπειρία περιμένει όσους βρεθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όπου μια γιγαντιαία γάτα έχει μετατραπεί σε νέο σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Το γιγαντιαίο «γλυπτό»-ρομπότ, στο οποίο έχει δοθεί το «παρατσούκλι» Catzilla λόγω του μεγέθους του, είναι μια μηχανική και διαδραστική εγκατάσταση τέχνης που συνδυάζει animatronic τεχνολογία και ψηφιακά στοιχεία, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός ζωντανού οργανισμού. Στόχος της είναι να μετατρέψει την αναμονή στο αεροδρόμιο σε μια εμπειρία ψυχαγωγίας και αλληλεπίδρασης, συνδυάζοντας την τεχνολογία, την τέχνη και το παιχνίδι.

Η εγκατάσταση που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, δεν πέρασε απαρατήρητη στα social media, καθώς η Catzilla έχει ήδη γίνει viral, προσελκύοντας αμέτρητα βλέμματα και φωτογραφικά στιγμιότυπα από επισκέπτες που τη συναντούν στον χώρο του αεροδρομίου.

😺 Catzilla has taken over Hong Kong Airport!



A giant 8-meter ginger cat moves, purrs, and looks almost real. It reacts to “petting” and “feeding” via an interactive screen.



You can see it at Terminal 1 (Arrivals Hall A) until May 2, 2026.



If you’re flying through Hong Kong —… pic.twitter.com/NKCzAuUgVa — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Η τεράστια πορτοκαλί μορφή δεν περιορίζεται σε μια στατική παρουσία, αλλά κινείται, παράγει ήχους που θυμίζουν γουργουρητό και παρουσιάζει μια εντυπωσιακά ρεαλιστική συμπεριφορά.

Μέσα από ειδικά διαδραστικά συστήματα, οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μαζί της, «χαϊδεύοντάς» την ή ακόμη και «ταΐζοντάς» την ψηφιακά, δημιουργώντας μια εμπειρία που απευθύνεται εξίσου σε παιδιά και ενήλικες.

Το αποτέλεσμα είναι τόσο πειστικό, ώστε δίνεται η αίσθηση πως πρόκειται για ένα ζωντανό πλάσμα που ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στις κινήσεις και την παρουσία του κοινού.

Viral εμπειρία και τεχνολογικό θέαμα

Η Catzilla φιλοξενείται στην αίθουσα αφίξεων Α του αεροδρομίου και θα παραμείνει διαθέσιμη για το κοινό έως τις 2 Μαΐου. Η παρουσία της έχει μετατρέψει έναν συνηθισμένο χώρο διέλευσης σε σημείο εμπειρίας και ψυχαγωγίας, ενισχύοντας την ιδέα ότι τα σύγχρονα αεροδρόμια μπορούν να λειτουργούν και ως χώροι πολιτισμού και θεάματος.

Για όσους ταξιδεύουν μέσω Χονγκ Κονγκ ή σχεδιάζουν στάση εκεί, η εγκατάσταση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πολυφωτογραφημένα αξιοθέατα της περιόδου, προσελκύοντας συνεχώς το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

