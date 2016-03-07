Έφαγε ζωντανό ποντίκι και στην συνέχεια ήπιε βότκα για να το «χωνέψει» (Video)

Ένας 24χρονος Αυστραλός έφαγε ζωντανό ένα μικρό λευκό ποντίκι

Ένας 24χρονος Αυστραλός έφαγε ζωντανό ένα μικρό λευκό ποντίκι. Στη συνέχεια ήπιε ένα σφινάκι βότκας για να «κατέβει» πιο εύκολα το ποντίκι στο στομάχι.

Ο Ματ Μαλλόνεϊ, εμφανίζεται στο βίντεο να βγάζει από μια κούτα ένα λευκό ποντίκι και να του κόβει το κεφάλι με τα δόντια. Στη συνέχεια δείχνει το στόμα του προς την κάμερα για να δούμε το κομμένο κεφάλι του ποντικιού, ενώ στο τέλος πίνει μια βότκα για να καταπιεί την «τροφή» του.

«Νικήστε το!» ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο.

Το βίντεο προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις. «Το ποντίκι ήταν τροφή για το φίδι μου. Θα πέθαινε έτσι και αλλιώς. Μετά το βίντεο τάϊσα το σώμα του ποντικιού στο φίδι» έγραψε ο Ματ στη σελίδα του σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα αρνητικά σχόλια.

Στον Ματ ασκήθηκε ποινική δίωξη για βασανισμό ζώων με τη δίκη του να αναμένεται τον Απρίλιο.