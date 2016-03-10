Η αναπάντεχη στιγμή που χταπόδι επιτίθεται σε γλάρο και τον πνίγει! (Video)

Από όλα τα αρπακτικά που εν δυνάμει αποτελούν απειλή για τους γλάρους, το χταπόδι βρίσκεται μάλλον στον «πάτο» της σχετικής λίστας.

Από όλα τα αρπακτικά που εν δυνάμει αποτελούν απειλή για τους γλάρους, το χταπόδι βρίσκεται μάλλον στον «πάτο» της σχετικής λίστας.

Ωστόσο, τουρίστες στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας έγιναν μάρτυρες μιας βίαιης σκηνής όπου ένα χταπόδι επιτίθεται σε γλάρο στην επιφάνεια του νερού και το παρασέρνει στο θάνατο.

Μερικά από τα παιδιάδεν άντεξαν στο θέαμα και απομακρύνθηκαν, καθώς το πτηνό ήταν καταδικασμένο.