Φιναλίστ έκανε την Τζένιφερ Λόπεζ να βάλει τα κλάματα (Video)

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Φιναλίστ του American Idol έκανε την Τζένιφερ Λόπεζ να βάλει τα κλάμματα σε ζωντανή σύνδεση.
Φιναλίστ του American Idol έκανε την Τζένιφερ Λόπεζ να βάλει τα κλάμματα σε ζωντανή σύνδεση.
H νεαρή καλλιτέχνης ερμήνευσε με καθηλωτικό τρόπο το «No More Drama» της Mary J. Blige και άγγιξε την Τζένιφερ Λόπεζ που έβαλε τα κλάματα on camera.
«Θέλει πολύ δύναμη για να ξεπεράσεις αυτά τα πράγματα στη ζωή», της είπε με δάκρυα στα μάτια η Jlo.
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