Κωνσταντινούπολη: Και Ιρλανδοί ανάμεσα στους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης

Ιρλανδοί πολίτες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των τραυματιών από τη σημερινή επίθεση αυτοκτονίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Τσάρλι Φλάναγκαν.

Ιρλανδοί πολίτες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των τραυματιών από τη σημερινή επίθεση αυτοκτονίας στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Τσάρλι Φλάναγκαν.

“Έχουμε ενημερωθεί ότι αριθμός Ιρλανδών πολιτών έχει τραυματιστεί,” δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Ιρλανδίας, τονίζοντας ότι αξιωματούχος της ιρλανδικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, παρέχει τις διπλωματικές διευκολύνσεις και ενέργειες που απαιτούνται για τον χειρισμό της κατάστασης.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου και του βομβιστή αυτοκτονίας, ενώ τουλάχιστον 36 τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πολίτες του βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV μετέδωσε ότι δύο από τους τραυματίες είναι Ισλανδοί.