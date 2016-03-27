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27.03.2016 09:59

Η Παυλίνα Βουλγαράκη τα …έσπασε στο Κιάτο (Video)

27.03.2016 09:59
Η Παυλίνα Βουλγαράκη τα …έσπασε στο Κιάτο (Video) - Media

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Η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη και της Κατερίνας Πελέκη, τα …έσπασε στο Κιάτο. 

 

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη και της Κατερίνας Πελέκη, τα …έσπασε στο Κιάτο.

Η νεαρή καλλιτέχνης, που πριν από λίγο καιρό παρουσίασε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με το όνομα «Λαβύρινθοι», εμφανίστηκε την Παρασκευή σε νυχτερινό κέντρο στο Κιάτο και συγκλόνισε όσους βρέθηκαν εκεί με την ερμηνεία της.

 

Καλό Σαββατοκύριακο !!! ( #about_last_night )

Δημοσιεύτηκε από George Voulgarakis-Full στις Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία συνεχίζει τις live εμφανίσεις στο πλευρό του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τραγούδησε «Αυτή η νύχτα μένει» και ο περήφανος μπαμπάς της «ανέβασε» το σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

 

 

 

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