28.03.2016 19:28

Μεγάλη συναυλία προς τιμήν του Γιάννη Μαρκόπουλου από το ΚΚΕ στον Περισσό (Video-Photos)

Μαρκόπουλο: Συγκλονίζει η κατάθεση του τραγικού πατέρα - «Η γυναίκα μου φοβόταν ότι είχε ανίατη ασθένεια και θα πεθάνει» - Media

Τον μεγάλο δημιουργό, Γιάννη Μαρκόπουλο, τίμησε το ΚΚΕ με μια μαζική εκδήλωση στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στον Περισσό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συναυλία την οποία διηύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης, ενώ παραβρέθηκαν προσωπικότητες της πολιτικής όσο και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

 

«Ο δημιουργός πρέπει να θερμαίνεται από τα ζωτικά ενδιαφέροντα του καιρού του, να είναι ευαίσθητος στα προστάγματά του, να αγκαλιάζει το πνεύμα και τις τάσεις των πλατειών λαϊκών στρωμάτων. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία έκαναν τον Γιάννη Μαρκόπουλο, από το 1963 ήδη βραβευμένο και διακεκριμένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να αγαπηθεί από ένα ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα φοιτητών, στα σκληρά χρόνια της δικτατορίας. Στο στούντιο «Λήδρα» και αργότερα στη μπουάτ «Κύτταρο», όπου σε ατμόσφαιρα μυσταγωγίας νέοι ερμηνευτές παρουσίαζαν το έργο του, γινόταν το αδιαχώρητο, παρά τα εμπόδια της δικτατορίας» ανέφερε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην αποψινή συναυλία που οργάνωσε η ΚΕ του ΚΚΕ, προς τιμήν του Γιάννη Μαρκόπουλου, στην Αίθουσα Συνεδρίων στον Περισσό.

«Αυτό το νεανικό κοινό, που ασφυκτιούσε κάτω από τη μπότα των συνταγματαρχών και των ξένων συμμάχων τους ένιωθε να συγκλονίζεται ακούγοντας εξαίσια μελοποιημένους στίχους όπως αυτοί του Ελύτη από το «Ήλιος ο πρώτος»: «τα παιδιά ξεχύνονται στους δρόμους, οι φωνές τους δεν είναι πια κουρέλια, έντιμο αίμα που ζητάει εκδίκηση» είπε ο κ. Σοφιανός, προσθέτοντας ότι «η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, σπάζοντας τα καθιερωμένα ακούσματα, ήταν αρκετή για να μεταδώσει αισθήματα ανατρεπτικά. Στίχος και μουσική στο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου βρίσκονται σε μια ολοκληρωμένη αρμονία, σε ένα τέλειο συνταίριασμα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μιας δίκαιης και ευτυχισμένης ζωής.»

Ο κ. Σοφιανός αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα του συνθέτη, «στα οποία η ταξική συνείδηση της εργατικής τάξης βρήκε μια ασύγκριτη μέσα στην απλότητα και τη λαϊκότητά της μουσική έκφραση».

«Η τέχνη του εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει το σύγχρονο κοινό, χωρίς να χάνει ούτε στο ελάχιστο την αρχική της δύναμη και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί μετουσιώνει τα μεγάλα συμφέροντα και τους πόθους του λαού στην εποχή μας. Ιδιαίτερα σήμερα που ο λαός μας πληρώνει τις συνέπειες από την καπιταλιστική οικονομική κρίση, που το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο συμβάλλει στην αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και χιλιάδες πρόσφυγες ζουν ανάμεσά μας, κυνηγημένοι από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους στη Συρία και σε άλλες χώρες» τόνισε ο κ. Σοφιανός.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Μαρκόπουλος ευχαρίστησε την ΚΕ του ΚΚΕ «γι’ αυτήν την ωραία εκδήλωση».

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας την οποία διηύθυνε ο συνθέτης ακούστηκε ο κύκλος τραγουδιών «Χρονικό» και στο δεύτερο μέρος τραγούδια από τους κύκλους τραγουδιών «Θητεία», «Μετανάστες», «Ιθαγένεια», «Ήλιος ο Πρώτος», «Σεργιάνι στον κόσμο», «Εργάτες», «Τα τραγούδια του νέου πατέρα», «Πρώτα τραγούδια», «Ανεξάρτητα» και «Εντεύθεν». Τα έργα ερμήνευσαν οι Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Νατάσσα Μποφίλιου, Μίλτος Πασχαλίδης, Δάφνη Ζουρνατζή, Γεωργία Φασουλάκη, με τη συνοδεία της ορχήστρας «Παλίντονος Αρμονία» και το πειραϊκό φωνητικό σύνολο «Λίμπρο Κόρο» σε διδασκαλία της Ανθής Γουρουντή.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Περισσού, ήταν παρόντες, εκτός του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ, Κουτσούμπα, μελών του ΠΓ και της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, οι αντιπρόεδροι Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Κρεμαστινός και Τάσος Κουράκης, ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος, ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας/Ν. Φιλαδέλφειας Γαβριήλ, ο πρωτοσύγγελος της ίδιας Μητρόπολης, Επιφάνιος και ο πρέσβης της Κούβας στην Αθήνα, Οσβάλντο Κομπάτσο Μαρτίνες.

 

ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

varoufakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών

aeroplano-2
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αυστηρός περιορισμός στον ανεφοδιασμό καυσίμων σε ακόμη τρία αεροδρόμια

fuakes kassabetias
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθησαν οι δραπέτες της Κασσαβέτειας μετά από απόπειρα ληστείας στο Θέρμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

elbit systems
ΕΛΛΑΔΑ

Συμφωνία ύψους 650 εκατ. ευρώ με το Ισραήλ για προμήθεια πυραύλων και εκτοξευτών στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

