Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκαν 34 δημοτικοί σύμβουλοι που επέτρεψαν να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα σε πεζόδρομο

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Την πόρτα των δικαστηρίων πέρασαν το πρωί 34 νυν και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της πταισματοδίκη για παράβαση καθήκοντος, συγκεκριμένα για τη χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους της Ικτίνου και της Ζεύξιδος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι απολογήθηκαν με κοινό υπόμνημα, μετά από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε επιχειρηματίας της περιοχής, για απόφαση που είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο τον Μάιο του 2011.

Το αδίκημα για την παράβαση καθήκοντος είναι πλημμέλημα, διαγράφεται τον προσεχή Μάιο καθώς συμπληρώνεται η πενταετία, και γι’ αυτό έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες από τη Δικαιοσύνη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα αναμένουν την εισαγγελική πρόταση εάν θα παραπεμφθούν ή όχι σε δίκη.