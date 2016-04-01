search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.04.2016 19:39

Χάος στους δρόμους του Ρίο από τη διαδήλωση οδηγών ταξί κατά της εταιρείας Uber

01.04.2016 19:39
Χάος στους δρόμους του Ρίο από τη διαδήλωση οδηγών ταξί κατά της εταιρείας Uber - Media
Eκατοντάδες ταξί έκλεισαν τους μεγαλύτερους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δραστηριοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας ταξί Uber, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και τεράστια μποτιλιαρίσματα στην πόλη που θα φιλοξενήσει σε 4 μήνες τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

 

Eκατοντάδες ταξί έκλεισαν τους μεγαλύτερους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δραστηριοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας ταξί Uber, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και τεράστια μποτιλιαρίσματα στην πόλη που θα φιλοξενήσει σε 4 μήνες τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τα ταξί σχημάτιζαν ουρές και κατέλαβαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες, όπως την Ατέρο ντε Φλαμένγκο, που συνδέει την τουριστική συνοικία Κοπακαμπάνα στο κέντρο της πόλης, μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όχι στην πειρατεία, οι οδηγοί των ταξί είναι επαγγελματίες» ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής κοντά στο αεροδρόμιο εσωτερικών πτήσεων Santos Dumont.

Η κυκλοφορία προς το διεθνές αεροδρόμιο Antonio Carlos Jobim επίσης παρέλυσε από τα εκατοντάδες ταξί που είχαν κατακλύσει τους δρόμους.

Επιβάτες, αγχωμένοι ότι θα έχαναν την πτήση τους, επέλεξαν μοτοσικλέτες-ταξί και με τις βαλίτσες ανά χείρας επιχειρούσαν να περάσουν μέσα από το τεράστιο μποτιλιάρισμα. Άλλοι πεζή στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να φθάσουν εγκαίρως στους τερματικούς σταθμούς.

Οι οδηγοί των ταξί είχαν κρεμάσει σημαίες από τα παράθυρα των οχημάτων τους κι είχαν κολλήσει και αυτοκόλλητα με το σύνθημα «Uber, έξω».

Το Ρίο θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το διάστημα 5 έως 21 Αυγούστου. Οι μετακινήσεις των αθλητών και των τουριστών με το πεπαλαιωμένο σύστημα συγκοινωνιών αλλά και το κυκλοφοριακό χάος που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στους δρόμους του Ρίο ανησυχούν τους διοργανωτές.

Η εταιρεία Uber δεν έχει λάβει επίσημη άδεια να δραστηριοποιείται στο Ρίο, ωστόσο της επιτρέπεται να λειτουργεί χάρη σε μια προσωρινή δικαστική απόφαση.

Στη διαδήλωση, οι οδηγοί των ταξί προέτρεπαν τους συναδέλφους τους που συνέχιζαν να εξυπηρετούν επιβάτες να σταματήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος G1 δημοσίευσε ένα βίντεο όπου διαδηλωτές κλωτσάνε μετά μανίας ένα ταξί καθώς ο οδηγός αρνήθηκε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-ypourgiko-symboulio-25-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

johnson-talk
ΥΓΕΙΑ

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

tzanakopoulos-13-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

upscalemedia-transformed
ΚΟΣΜΟΣ

Με φάουλ από τα αποδυτήρια η Γκιλφόιλ: «Αναγνώρισε» ως πριγκίπισσα της Ελλάδας κάποια Τατιανα Μπλάτνικ

mitsotakis-vouli-12-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:12
mitsotakis-ypourgiko-symboulio-25-7-25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

johnson-talk
ΥΓΕΙΑ

Βρετανία: Μαζική αγωγή κατά της Johnson & Johnson για την πασίγνωστη παιδική πούδρα της – «Είναι καρκινογόνα και το ήξεραν»

tzanakopoulos-13-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τζανακόπουλος είπε δημόσια ότι σκέφτονταν όλοι στη Βουλή για το εργασιακό ν/σ μετά την λιποθυμία της Μαρίας Αθανασίου

1 / 3