Χάος στους δρόμους του Ρίο από τη διαδήλωση οδηγών ταξί κατά της εταιρείας Uber

Eκατοντάδες ταξί έκλεισαν τους μεγαλύτερους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δραστηριοποίηση της διαδικτυακής υπηρεσίας ταξί Uber, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και τεράστια μποτιλιαρίσματα στην πόλη που θα φιλοξενήσει σε 4 μήνες τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τα ταξί σχημάτιζαν ουρές και κατέλαβαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες, όπως την Ατέρο ντε Φλαμένγκο, που συνδέει την τουριστική συνοικία Κοπακαμπάνα στο κέντρο της πόλης, μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όχι στην πειρατεία, οι οδηγοί των ταξί είναι επαγγελματίες» ήταν το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής κοντά στο αεροδρόμιο εσωτερικών πτήσεων Santos Dumont.

Η κυκλοφορία προς το διεθνές αεροδρόμιο Antonio Carlos Jobim επίσης παρέλυσε από τα εκατοντάδες ταξί που είχαν κατακλύσει τους δρόμους.

Επιβάτες, αγχωμένοι ότι θα έχαναν την πτήση τους, επέλεξαν μοτοσικλέτες-ταξί και με τις βαλίτσες ανά χείρας επιχειρούσαν να περάσουν μέσα από το τεράστιο μποτιλιάρισμα. Άλλοι πεζή στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να φθάσουν εγκαίρως στους τερματικούς σταθμούς.

Οι οδηγοί των ταξί είχαν κρεμάσει σημαίες από τα παράθυρα των οχημάτων τους κι είχαν κολλήσει και αυτοκόλλητα με το σύνθημα «Uber, έξω».

Το Ρίο θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το διάστημα 5 έως 21 Αυγούστου. Οι μετακινήσεις των αθλητών και των τουριστών με το πεπαλαιωμένο σύστημα συγκοινωνιών αλλά και το κυκλοφοριακό χάος που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στους δρόμους του Ρίο ανησυχούν τους διοργανωτές.

Η εταιρεία Uber δεν έχει λάβει επίσημη άδεια να δραστηριοποιείται στο Ρίο, ωστόσο της επιτρέπεται να λειτουργεί χάρη σε μια προσωρινή δικαστική απόφαση.

Στη διαδήλωση, οι οδηγοί των ταξί προέτρεπαν τους συναδέλφους τους που συνέχιζαν να εξυπηρετούν επιβάτες να σταματήσουν τα αυτοκίνητά τους.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος G1 δημοσίευσε ένα βίντεο όπου διαδηλωτές κλωτσάνε μετά μανίας ένα ταξί καθώς ο οδηγός αρνήθηκε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις.