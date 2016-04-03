Κυρίτσης: Αντιμετωπίζουμε ήπια τους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες

Αντιμετωπίζουμε με ήπιο τρόπο και αποφασιστικότητα τις όποιες συμπεριφορές των ταλαιπωρημένων προσφύγων, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου για το προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης, κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Observer.

«Κλήθηκα από τον Observer να σχολιάσω περιστατικά βίας μεταξύ των προσφύγων τις προηγούμενες ημέρες στον Πειραιά και στη Χίο. Εξήγησα ότι η απόγνωση και η ματαίωση των προσδοκιών αυτών των ταλαιπωρημένων ανθρώπων, καμιά φορά οδηγεί και σε τέτοιες συμπεριφορές τις οποίες αντιμετωπίζουμε με ήπιο τρόπο αλλά και αποφασιστικότητα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Κυρίτσης.