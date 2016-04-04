Συναγερμός στην Ινδονησία – Σύγκρουση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα (Photos)

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Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε έναν διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης σε αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Ινδονησίας σήμερα, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές τσουλήθρες.

Δεν υπήρξαν θύματα από το ατύχημα, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Ένα Μπόινγκ 737-800 της Batik Air επιχειρούσε να απογειωθεί από το αεροδρόμιο Halim Perdanakusuma όταν το φτερό του χτύπησε την ουρά ενός μικρότερου αεροσκάφους το οποίο ρυμουλκείτο εκτός του διαδρόμου.

«Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» επισημαίνει το υπουργείο Μεταφορών σε ένα δελτίο Τύπου, όπου προστίθεται ότι το αεροδρόμιο, που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού, θα κλείσει μέχρι νεωτέρας.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται το φτερό του αεροσκάφους της Batik Air να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυροσβεστικά και ασθενοφόρα έχουν συγκεντρωθεί στον διάδρομο.

21:37 Pesawat Batik Air bertabrakan dgn pesawat TransNusa di landasan pacu Bandara Halim Perdanakusuma @ianardian pic.twitter.com/FGxxc4oMjr — TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) April 4, 2016