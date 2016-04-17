Διάσωση 41 προσφύγων και μεταναστών νοτιοδυτικά της Πύλου

Σαράντα έναν πρόσφυγες και μετανάστες, που βρίσκονταν σε ξύλινο λέμβο 95 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου, διέσωσε το βράδυ του Σαββάτου φορτηγό πλοίο υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας όπου κρατούνται.

Στο μεταξύ σε 3.734 ανέρχονται οι μετανάστες και πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο λιμάνι του Πειραιά σύμφωνα με την τελευταία χθεσινοβραδινή καταμέτρηση από το λιμενικό σώμα.

Το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο “Αριάδνη” που μετέφερε μόνο 3 μετανάστες και πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη.