ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:44
19.04.2016 10:00

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από επίθεση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία

19.04.2016 10:00
Έκρηξη στην Καμπούλ λίγο μετά την επιστροφή του εξόριστου αντιπροέδρου - Media

“Πολλοί νεκροί και περίπου 200 τραυματίες” είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης αυτοκτονίας και της επίθεσης ενόπλων σήμερα το πρωί σε κυβερνητικό κτίριο στην Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

 

Τουλάχιστον 28 νεκροί και 330 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της επίθεσης αυτοκτονίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, σε ώρα αιχμής της κυκλοφορίας, στο κέντρο της Καμπούλ από αντάρτες Ταλιμπάν, ανακοίνωσαν η αστυνομία και το υπουργείο Υγείας.

“Πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση”, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ισμαήλ Καουόσι και πρόσθεσε ότι ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς περνούν οι ώρες.

Παγιδευμένο αυτοκίνητο που εξερράγη και πυροβολισμοί συγκλόνισαν το κέντρο της Καμπούλ, σε μια πρώτη επίθεση των ανταρτών στην αφγανική πρωτεύουσα, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των ανταρτών για την έναρξη της “εαρινής επιχείρησής τους”.

Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο, στόχος της οποίας ήταν κυβερνητικό κτίριο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τα σπίτια να σείονται, είδαν τα τζάμια να θρυμματίζονται και πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό. Σειρήνες των περιπολικών και των ασθενοφόρων ηχούσαν σε όλη την πόλη.

Ο αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γάνι έκανε λόγο για “πολλούς νεκρούς και τραυματίες”.

“Η έκρηξη ήταν τεράστια. Καθώς υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στους δρόμους, πρέπει να υπάρχουν πολλά θύματα. Έχουμε κουραστεί πλέον από τις επιθέσεις αυτές”, εξήγησε ο Σεντικουλάχ, ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η πρώτη έκρηξη ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά και διαπράχθηκε από “παγιδευμένο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε καμικάζι”, δήλωσε ο Σεντίκ Σεντίκι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνέχεια “μαχητές εισέβαλαν μέσα στο κτίριο” σύμφωνα με τον Ζαμπιουλάχ Μουντζαχίντ, τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, μια εκδοχή που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ωστόσο δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο αυτό άκουσαν ανταλλαγές σφοδρών πυρών κοντά στο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η προεδρία.

Οι Ταλιμπάν πραγματοποιούν επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον της αστυνομίας, του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών του Αφγανιστάν, τους οποίους οι αντάρτες αποκαλούν “υπηρέτες” των ξένων δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα.

ee-ellada

sotirellis_new_123
mylonakis new
gatos-treno
tourkia-epithesi-eksot
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
sotirellis_new_123
mylonakis new
gatos-treno
