ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:15
05.05.2016 10:15

Πέτρος Γαϊτάνος: «Η τεκνογονία και ο γάμος είναι αμαρτωλές καταστάσεις» (Video)

Δεν έχουμε ακούσει και λίγα κατά καιρούς από τον Πέτρο Γαϊτάνο. 

 

Δεν έχουμε ακούσει και λίγα κατά καιρούς από τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια ακόμα φορά, ο τραγουδιστής προκάλεσε με τις δηλώσεις του για τα ζητήματα του γάμου και της τεκνογονίας. Καλεσμένος της εκπομπής «2night show», είπε τα εξής:

 «Ακόμα και η τεκνογονία και ο γάμος είναι αμαρτωλές καταστάσεις. Νομίζουμε ότι ο γάμος είναι απάγκιο και προορισμός. Ο προορισμός μας δεν είναι ο γάμος, ούτε η τεκνογονία. Το μυστήριο του γάμου είναι μια συγκατάβαση Θεού. Είναι αμαρτία και αυτό. Γιατί ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή μόνο παντρεύεται και νυμφεύεται. Πριν από την πτώση του Παραδείσου, ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν ερωτικές επικοινωνίες, δεν υπήρχαν τα σαρκικά. Αυτή η κατάσταση είναι κατάσταση πτώσης και είναι ένα πέρασμα, όπου μέσα από αυτή την πτώση μας, από την παρακοή από τον Παράδεισο, προσπαθούμε να βρούμε τη μετάνοια.

Δεν χρειάζεται να υπάρχει ο ανθρώπινος πληθυσμός. Ο ανθρώπινος πληθυσμός υπάρχει γιατί αυτή είναι η αμαρτία του. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν καμία ανάγκη να έρθουν σε αυτό τον κόσμο, ήρθαν επειδή είναι αναγκασμένοι από την παρακοή τους εδώ. Η Εκκλησία μας το λέει. Το λέει η Γέννηση, το λένε η απόστολοι, το λέει ο Χριστός. Η ανθρώπότητα όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, που γεννιέται και πεθαίνει είναι απόδειξη της ατέλειας της, δεν είναι κάτι υγιές, είναι αρρώστημένο. Πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα. Εδώ σε αυτή τη ζωή το ότι πεθαίνουμε δείχνει την κατάντια μας. Ο θάνατος δεν ταιριάζει στον άνθρωπο, ούτε ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να πεθαίνει, τον έπλασε αθάνατο» ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε σχετικά με το γάμο, που και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έχει περάσει από το μυαλό του.

 

