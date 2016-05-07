Χάρης Θεοχάρης: Αυτό το νομοσχέδιο θα οδηγήσει στην πτώση σας

«Έχουμε μπροστά μας το νομοσχέδιο που θα οδηγήσει στην πτώση σας. Πρέπει να φύγετε!». Με σκληρό ύφος ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Αθηνών, Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το Ασφαλιστικό-Φορολογικό.

«Με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνετε το έγκλημα εις βάρος των αδυνάμων, το έγκλημα εις βάρος της Ελλάδας που παράγει, το έγκλημα εις βάρος της ελπίδας όσων σας πίστεψαν. 29% το νέο επεισόδιο στην ταινία τρόπου που παράγετε», είπε.

«Όποιος έχει ίχνος αξιοπρέπειας, ίχνος ευαισθησίας, ίχνος ενσυναίσθησης δε μπορεί να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Δε θα το κάνω εγώ. Το οφείλω στη συνείδησή μου, το οφείλω στους πολίτες που με ψήφισαν, το οφείλω κυρίως στις νέες γενιές που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ακόμα», επισήμανε ο κ. Θεοχάρης.

«Φέρνετε ένα Ασφαλιστικό που δε θέλει ο λαός: βάζει τη σύνταξη στον ίδιο κουβά με τις μίζες, είναι άνισο και άδικο, ρίχνει τα λεφτά του ασφαλισμένου σε μια μαύρη τρύπα για να τα παίρνουν οι πρόωρα συνταξιοδοτημένοι και οι ευνοημένοι», κατάληξε.

Επόμενο θύμα σας οι δημόσιοι υπάλληλοι

Για το Φορολογικό, ο Χάρης Θεοχάρης σημείωσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια πρακτική κατακρεούργησης χωρίς λογική. «Οι αγρότες ξεχνάνε τις αφορολόγητες επιδοτήσεις. Το επόμενό σας θύμα θα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για αυτό σας στηρίζουν και οι φίλοι σας από το εξωτερικό. Για να σπάσετε και αυτό το ταμπού στη χώρα. Γελοιοποιήσατε τους αντιμνημονιακούς, θάψατε το κούρεμα του χρέους, ξεφτιλίσατε τις προεκλογικές υποσχέσεις, κονιορτοποιήσατε την έννοια της αριστεράς. Ένα πράγμα μένει και μετά θα σας πετάξουν έξω: να απολύσετε δημοσίους υπαλλήλους. Θα το κάνετε», δήλωσε.