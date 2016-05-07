Γεννηματά: Αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Να μην υπερψηφίσουν το ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο καλεί η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας πως θα αναμετρηθούν με τη συνείδηση τους και με τη θέληση των πολιτών που τους ψήφισαν.

Σε συνέντευξή της στην εφημερία Real News, η Φώφη Γεννηματά επισημαίνει: «Εμείς λέμε όχι στο ασφαλιστικό που καταδικάζει τους συνταξιούχους σε συντάξεις πείνας, όχι στο φορολογικό που καταστρέφει τους εργαζόμενους και την μεσαία τάξη και όχι στα υφεσιακά μέτρα που αυξάνουν την ανεργία και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων».

Μεταξύ άλλων μιλά για συνεργασία με την κυβέρνηση, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς.