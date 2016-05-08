search
08.05.2016 10:21

Ασφαλιστικό-φορολογικό «κατέβασαν» στους δρόμους τα συνδικάτα (Photos)

Επί ποδός βρίσκονται σήμερα από νωρίς συνδικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενάντια στο ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο, με επίκεντρο την πλατεία Κλαυθμώνος και το Σύνταγμα, όπου πραγματοποιούνται οι συγκεντρώσεις της ΓΣΕΕ και του ΠΑΜΕ αντίστοιχα.

 

 

Στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, που γίνεται παράλληλα με το προγραμματισμένη για σήμερα απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, συνταξιούχοι, το ΕΚΑ, η ΟΙΥΕ, η ΟΤΟΕ εργαζόμενοι στα Ναυπηγία Σκαραμαγκά, οι ενώσεις των εμπόρων, η Λαϊκή Ενότητα κ.ά.

Στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, που γίνεται παράλληλα με το προγραμματισμένη για σήμερα απεργιακή συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά, συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, συνταξιούχοι, το ΕΚΑ, η ΟΙΥΕ, η ΟΤΟΕ εργαζόμενοι στα Ναυπηγία Σκαραμαγκά, οι ενώσεις των εμπόρων, η Λαϊκή Ενότητα κ.ά.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο, ενώ ο αναπληρωτής γγ της ΓΣΣΕ Θανάσης Διαννούσης, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το νομοσχέδιο καταδικάζει όλους τους συνταξιούχους σε ανέχεια και σε εξαθλίωση και τόνισε ότι ακόμα κι αν ψηφιστεί οι αντιδράσεις θα κλιμακωθούν.

Ραντεβού για τις 12.00 το μεσημέρι με τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης έχει δώσει η ΠΟΕΣΥ που τους καλεί να πάρουν μέρος μαζικά σε διαδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία θα ξεκινήσει με συγκέντρωση μπροστά στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) με προορισμό τη Βουλή.

Συλλαλητήριο- συναυλία

Στις 6.00 το απόγευμα, η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει Συλλαλητήριο-Συναυλία στην πλατεία Συντάγματος, «ημέρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση να ψηφίσει στη Βουλή το αντιλαϊκό νομοσχέδιο και που οι εργαζόμενοι της χώρας μας γιορτάζουν αγωνιστικά την Εργατική Πρωτομαγιά».

Σε νέα κινητοποίηση το απόγευμα, επίσης στο Σύνταγμα, καλεί και το ΠΑΜΕ, με τρεις προσυγκεντρώσεις στις 7.00 μμ, στην Ομόνοια, στην Παλιά Βουλή και στους Στύλους Ολυμπίου Διός. Στο πλαίσιο της απογευματινής συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, το ΠΑΜΕ διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης με τίτλο «Ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα». 

 

