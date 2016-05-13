Περισσότεροι από 100 οι νεκροί σε επιθέσεις βομβιστών στη Βαγδάτη

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από μία ομάδα ενόπλων συμπεριλαμβανομένων και δύο βομβιστών αυτοκτονίας σε επίθεση σε καφέ βόρεια της Βαγδάτης.

Τις τελευταίες δύο ημέρες από το κύμα βομβιστικών επιθέσεων έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 100 Ιρακινοί. Η πιο θανατηφόρα επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη, στη συνοικία Sadr στη βόρειο ανατολική Βαγδάτη όπου έχασαν τη ζωή τους 63 άτομα.

Η σημερινή επίθεση ξεκίνησε όταν οι τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πολιτών που βρίσκονταν στο καφέ, όταν έφθασε η αστυνομία δύο από τους ενόπλους ενεργοποίησαν τη ζώνη με τα εκρηκτικά.