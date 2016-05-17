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17.05.2016 10:06

Αυτό είναι το γευστικό τυρί που ρίχνει την πίεση!

17.05.2016 10:06
Αυτό είναι το γευστικό τυρί που ρίχνει την πίεση! - Media

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Αυτό το ιταλικό τυρί συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, δεδομένου ότι ένας στους τρεις ενήλικες παρουσιάζει αυξημένα τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργναισμό Υγείας. Η υπέρταση είναι η αιτία για το 50% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιοπάθεια.

 

Αυτό το ιταλικό τυρί συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, δεδομένου ότι ένας στους τρεις ενήλικες παρουσιάζει αυξημένα τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργναισμό Υγείας. Η υπέρταση είναι η αιτία για το 50% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιοπάθεια.

Νέα έρευνα από το Νοσοκομείο Guglielmo da Saliceto και το Πανεπιστήμιο UCSC της Πιατσέντσα έδειξε ότι 30 γραμμάρια του δημοφιλούς ιταλικού τυριού Grana Padano μειώνει την αρτηριακή πίεση.

Η μεγάλη συγκέντρωση πεπτιδίων που περιέχει το συγκεκριμένο τυρί εμποδίζει τη συσσώρευση ενός ενζύμου (ACE), το οποίο ευθύνεται για την αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

 «Προσθέτοντας λίγο τυρί Grana Padano σε μια υγιεινή διατροφή μπορεί να προκύψουν σημαντικά κλινικά οφέλη στη μείωση της πίεσης» δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Τζουζέπε Κρίπα.

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