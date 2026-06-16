Φρίκη στο Πακιστάν: Τραγικός θάνατος 18χρονης οικιακής βοηθού μετά από ομαδικούς βιασμούς και εξαναγκαστική άμβλωση

Κύμα έντονων αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Πακιστάν, η αποκάλυψη της τραγικής ιστορίας της 18χρονης Αϊσά. Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Λαχόρης τον Μάιο, εξαιτίας σοβαρών επιπλοκών που προκλήθηκαν από παράνομη διακοπή κύησης. Πριν καταλήξει, η άτυχη κοπέλα πρόλαβε να καταθέσει στις αστυνομικές Αρχές, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα κατ’ εξακολούθηση ομαδικών βιασμών από τον γιο του ανθρώπου στον οποίο εργαζόταν και τον οδηγό του σπιτιού.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η Αϊσά είχε μεταβεί στη Λαχόρη για να εργαστεί ως εσωτερική οικιακή βοηθός σε μια πλούσια οικογένεια, ακολουθώντας τη μοίρα χιλιάδων άλλων νεαρών γυναικών στη χώρα που αναζητούν πόρους για την επιβίωση των δικών τους. Βάσει δικαστικών εγγράφων από τοπικά Μέσα, η 18χρονη υπέμενε συστηματική κακοποίηση και πολλαπλούς βιασμούς από τους δύο άνδρες για διάστημα σχεδόν ενός έτους.

Το περασμένο φθινόπωρο, και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, η κοπέλα αντιλήφθηκε πως είχε μείνει έγκυος, με την κύηση να αποδίδεται στις επιθέσεις που είχε υποστεί. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μόλις ενημέρωσε τη σύζυγο του εργοδότη της για τη διακοπή της εμμήνου ρύσεως, υπεβλήθη σε σχετικό τεστ και με το που επιβεβαιώθηκε το θετικό αποτέλεσμα, εξαναγκάστηκε να καταναλώσει χάπια άμβλωσης. Οι εργοδότες της φέρονται να άσκησαν έντονες πιέσεις προκειμένου να κρύψουν το γεγονός και να προστατεύσουν την οικογενειακή τους υστεροφημία, δρομολογώντας τη διαδικασία μέσω ιδιωτικής δομής.

Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές

Η λήψη των φαρμάκων προκάλεσε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της. Η Αϊσά ταξίδεψε πίσω στη γενέτειρά της, το Φαϊσαλαμπάντ, με σκοπό να αναρρώσει, όμως η κατάστασή της παρέμενε κρίσιμη. Όταν οι γονείς της τη μετέφεραν σε κλινική της περιοχής, οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι η εγκυμοσύνη δεν είχε διακοπεί. Κατόπιν επικοινωνίας με την πλευρά των εργοδοτών, της ζητήθηκε να επιστρέψει στη Λαχόρη, όπου πλέον στον πέμπτο μήνα της κύησης και υπό το καθεστώς απειλών, οδηγήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Εκεί διαπιστώθηκε πως το έμβρυο δεν ήταν πια στη ζωή.

Η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τις επιπλοκές. Μετά από διαδοχικές νοσηλείες κατά τον τελευταίο μήνα της ζωής της, απεβίωσε στις 26 Μαΐου. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα, όταν κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που είχε τραβήξει η ίδια από το νοσοκομείο, εξιστορώντας τα όσα βίωσε.

Αυτή τη στιγμή, ο εργοδότης και οι δύο φερόμενοι ως δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία. Ο οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ πατέρας και γιος έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση, την ώρα που στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται και η στάση των υπευθύνων της ιδιωτικής κλινικής.

Ο πατέρας της κοπέλας, σε δηλώσεις του στο BBC Urdu, επεσήμανε πως η οικογένεια δεν είχε ιδέα για την κακοποίηση που δεχόταν το παιδί τους. «Επικοινωνούσαμε μαζί της τηλεφωνικά και στην αρχή δεν μας είχε πει τίποτα που να μας κάνει να πιστέψουμε ότι τη βίαζαν», ανέφερε.

Μιλώντας για τη στιγμή της αποκάλυψης της εγκυμοσύνης, συμπλήρωσε: «Όταν επέστρεψε στο Φαϊσαλαμπάντ και η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευσε, ο γιατρός στην κλινική μάς ενημέρωσε ότι η κόρη μας ήταν έγκυος. Όταν το άκουσα, τα πόδια μου λύγισαν. Ένιωσα σαν να έπεφτε ο ουρανός πάνω μου».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πλήθος χρηστών να ζητούν την υποδειγματική τιμωρία των εμπλεκομένων.

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