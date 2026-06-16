«Μπορεί να ζήσουμε ή να πεθάνουμε»: Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι παρακολουθούν στη Γάζα το Μουντιάλ (Video)

Οι άνθρωποι αναζητούν την χαρά και την κανονικότητα ακόμα και στις πιο απάνθρωπες συνθήκες. Στην ισοπεδωμένη από του Ισραηλινούς βομβαρδισμούς Γάζα εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ.

O Φάντι Αλ-Αράουι ήταν ποδοσφαιριστής στην Premier League της Γάζας. Εδώ και δύο χρόνια δεν έχει πατήσει πόδι στο γήπεδο. Δεν έχει σπίτι ούτε τηλεόραση.

Gazan footballer Fadi Al-Arawi lost his home, job and internet access amid Israel's military campaign. Yet he is watching the World Cup from a school shelter in Khan Younis, with drones hovering overhead https://t.co/fWQsRpMcld pic.twitter.com/jiW0X38Vdj — Reuters (@Reuters) June 16, 2026

«Μπορεί να ζήσουμε ή να πεθάνουμε»

Το Σάββατο φόρεσε τη στολή της ομάδας του και πέρασε στον λαιμό του τα μετάλλια που έχει κερδίσει σε διεθνείς διαγωνισμούς. Μαζί με λίγους φίλους συγκεντρώθηκαν σε ένα από τα δωμάτια του σχολείου όπου έχουν βρει καταφύγιο, ώστε να παρακολουθήσουν από ένα μικρό λάπτοπ το ματς μεταξύ του Κατάρ και της Ελβετίας.

Palestinians in Gaza support the Egyptian national team during their match against Belgium at the 2026 World Cup. pic.twitter.com/v3VTD7JKXu — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) June 15, 2026

«Βλέπεις, έτσι λειτουργεί το διαδίκτυο, αρχίζει να διακόπτεται και ο αγώνας δεν έχει καν ξεκινήσει », είπε ο Αλ-Αράουι στο Reuters και εξήγησε ότι το βουητό που ακούγεται προέρχεται από ισραηλινά drones. «Ακούτε τα drones; Μπορεί να ζήσουμε ή να πεθάνουμε, μπορεί να μας βομβαρδίσουν».

Πάνω από 990 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία και πάνω από 3.000 έχουν τραυματιστεί.

For 90 minutes, PaIestinians in Gaza got to forget the horror of living under constant lsraeIi terror.



They cheered for their beloved neighbor's national football team Egypt facing Belgium in the World Cup. ❤️🇵🇸🇪🇬



What an electric atmosphere. ⚡️ pic.twitter.com/orIQx0kqat June 16, 2026

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού – 2 εκατ.- ζει σε μία στενή λωρίδα κατά μήκος της ακτής, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Ο Αλάα Μπάμπλι, που διευθύνει το Royal Cafe στην πόλη της Γάζας, εγκατέστησε δύο εναλλακτικές γραμμές τροφοδοσίας και μια εφεδρική μπαταρία, ώστε να είναι σίγουρος πως ακόμη και όταν οι γεννήτριες σταματήσουν να λειτουργούν, η μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ θα συνεχιστεί.

«Υποφέρουμε αλλά θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες»

Ο Χάνι Αμπού Ριζκ παρακολουθεί τον αγώνα στο Royal Cafe κάτω από μία σημαία της Αιγύπτου και μία του Μαρόκο. «Το καφέ μπορεί να γίνει στόχος. Κάτι δίπλα μου μπορεί να γίνει στόχος και μπορεί να χάσω τη ζωή μου… Παρόλα όσα υποφέρουμε, συνεχίζουμε και θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες», τόνισε.

Celebrations in Gaza as Egypt drew with Belgium, 1-1, in the World Cup today pic.twitter.com/l2Ecuu7HlQ June 15, 2026

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.000 ποδοσφαιριστές. Έχουν, επίσης καταστρέψει με μπουλντόζες ή με τις βόμβες τους 285 αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το θρυλικό στάδιο Al-Yarmouk στο κέντρο της Γάζας έχει πλέον μετατραπεί σε καταυλισμό όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες Παλαιστίνιοι. «Από τον ισραηλινό πόλεμο εξόντωσης του 2023, ο παλαιστινιακός αθλητισμός αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ισραηλινής στρατιωτικής μηχανής», δήλωσε ο Μουσταφά Σιάμ της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

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